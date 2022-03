Podría decirse que la comparación, en este caso, puede ser un agravio par ala comunidad porcina, pero lo cierto es que "la gente es muy cerda" ha sido uno de los comentarios más respaldados después de lo acontecido a este camarero en su bar o restaurante.

La cuenta @soycamarero es famosa sobre todo por poner en evidencia a empresarios y dueños de locales que se aprovechan de la necesidad de muchos camareros para ofrecerles trabajo precario. Sin embargo, una de las últimas publicaciones que la cuenta ha hecho en Twitter ha explotado por poner en evidencia algo más que la insolidaridad de un jefe: la de la clientela.

Muchas gracias por su propina, vuelva pronto. pic.twitter.com/HiklbGjmof — Soy Camarero (@soycamarero) 1 de marzo de 2022

Ayer mismo ‘Soy Camarero’ subía una fotografía en la que unos clientes habían dejado un pañal usado sobre la mesa del local. “Muchas gracias por su propina, vuelva pronto”, rezaba la fotografía.

La publicación ha servido para que se abra de nuevo el debate sobre las malas prácticas de la clientela y la falta de educación, algo que no es puntual ni se reduce a un pañal sucio: desde el inicio de la pandemia, las mascarillas tiradas o enrolladas junto a la taza de café o los restos de comida se han unido al festival de pañuelos y demás productos higiénicos que exponen la salud de los trabajadores.

Igual es como el roscón de reyes: si lleva la haba te toca pagar a tí el gasto 😬 — Marta Pellicer (@PellicerMarta) March 1, 2022

"Me han dejado hasta colillas encendidas que han quemado el mantel", relata una camarera al hilo de la publicación de @soycamarero. Hasta incluso trabajadoras de tiendas han contado malas experiencias con clientes: "yo trabajo en una tienda y también me encuentro cada cosa... No tanto como el paquetito, pero si que me han dejado toallitas tiradas por el suelo de la tienda, como si fuese la basura...".

Alguna usuaria ha aprovechado también para tomarse el asunto con sentido del humor: "Igual es como el roscón de Reyes: si lleva la haba te toca pagar a ti el resto".