Margarita del Val ha lanzado un importante aviso sobre el covid para estas navidades. Sus palabras siempre son escuchadas atentamente por la población, ya que sus valoraciones suelen ser más que acertadas. Es por ello que de cara a la Navidad la científica ha mandado un mensaje claro y contundente: las personas vulnerables siguen estando en riesgo y no deberían socializar sin medidas de precaución este otoño e invierno.

Del Val ha concedido una entrevista al medio 65ymas.com donde ha analizado la situación que vive nuestro país con respecto al covid. En este sentido, ha explicado que la variante Ómicron es, hasta ahora, la más longeva, lo que ha calificado de “buenas noticias, porque muchas personas tenemos inmunidad al habernos infectado, en general, tras la vacunación”.

En segundo lugar, Del Val ha querido incidir en que “las vacunas aguantan muy bien y no han mostrado signos de dejar de proteger frente a la enfermedad grave y la muerte”. Por último, la científica ha criticado la situación que viviremos en los interiores “sin haber aprendido previamente a ventilar sin gastar energía o a usar filtros HEPA. Así que creo que no estamos preparados para hacer frente a la situación que viene”.

¿Qué pasará en Navidad?

La viróloga plantea dos escenarios posibles para las fiestas navideñas:

La típica oleada de enfermedades respiratorias navideñas por habernos encerrado en interiores -ahorro de energía y costumbre-

por habernos encerrado en interiores -ahorro de energía y costumbre- Una temporada como la de la gripe de 2009 en el que todo el mundo se infectó entre verano y otoño y, después de diciembre, no hubo contagios.

Así pues si queremos proteger a nuestros mayores estos fríos meses de invierno, Del Val recomienda que durante las visitas a aquellos que no viven en residencias “el periodo de la visita sea corto, que no vaya todo el mundo a la vez, test, mascarillas, abrigarse y ventilar. Hay que bajar el riesgo”.

Vacunas para los más vulnerables

La viróloga recuerda que “no hay ninguna razón, evidencia o dato para pensar que haya que vacunarse cada año frente al coronavirus”, ya que no hay que inmunizarse por las olas de casos si no por cuánto dure la inmunidad. “Y cómo las vacunas son muy buenas la protección puede durar mucho, décadas”, matiza.

Con respecto a la vacunación de las personas de riesgo, Del Val considera que hay que protegerlos tratándolas con antivirales antes que con otra dosis de refuerzo, mientras señala que, en general, no haría falta la cuarta vacuna. “Se pone por precaución a los mayores y me parece bien: el año pasado no hacía falta la tercera y hay que ver qué bien nos vino cuando apareció Ómicron”, señala.