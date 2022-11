La celebración del Mundial 2022 en Qatar está dando mucho que hablar y temas tan candentes como las condiciones laborales extremas, la vulneración de los derechos de las mujeres y las personas LGTBI se han colado en el banal mundo del fútbol. La última en poner el tema sobre la mesa ha sido Maruja Torres, que ha querido dedicar su editorial en el programa Hoy por Hoy de Cadena Ser al polémico Mundial de Qatar.

La periodista ha pedido a los jóvenes que protesten "follando a rienda de camello suelta", en las gradas del estado del Mundial de Fútbol, en favor de los derechos de las mujeres, el colectivo LGTBIQ+ y el medio ambiente.

Esta protesta a "polvazos" en el Mundial de Qatar, organizado por la FIFA, sería, según Maruja Torres: "Sin distinción de sexo, religión, orificios ni lenguas, en pelotas, naturalmente, y con chupitos alcohólicos a tutiplén, entre fusiones varias".

Inspirada por las protestas contra el cambio climático que no paran de sucederse en los museos de todo el mundo, que a Maruja le parecen "un tanto flojas", en los que los activistas se "adosan" a obras maestras o a su marco, la periodista ha añadido una condición a su peculiar forma de reivindicación: el pegamento.

Esta "orgía contestataria" propuesta por la periodista debería ser, además, con los participantes pegados a los asientos del estadio: “Una buena dosis de pegamento en el lugar estratégico escogido por cada participante en la orgía contestataria, obligaría a los anfitriones, nuestros queridos primos cataríes, a tomar medidas drásticas”.

"Follando a rienda de camello suelta en los palcos presidenciales del estadio de Qatar. Sin distinción de sexo, religión, orificios ni lenguas"



👁 𝑳𝒂 𝒎𝒊𝒓𝒂𝒅𝒂, Maruja Torres (@mistrals) pic.twitter.com/nLycxuKCJq — Hoy por Hoy (@HoyPorHoy) 16 de noviembre de 2022

De esta forma, sigue Maruja Torres, se forzaría a las autoridades de Qatar a actuar delante del mundo entero “por ejemplo, liquidar a los infieles, nosotros, poniéndose en evidencia mundial por televisión y en directo, no como han estado haciendo con los obreros que han construido el estadio, asesinados calladamente y en goteo por las inhumanas condiciones laborales que reinan en el reino primo”.

Para ello, eso sí, la periodista se "buscaría una peña de mi onda y condición y me engancharía con ellos y ellas follando a rienda de camello suelta en los palcos presidenciales del estadio de Qatar”.

Al "polvazo" comunitario le seguiría, tal y como ha explicado Maruja, "otro interminable en protesta por el trato que los del Golfo dan a sus mujeres, seguido de otro fervoroso a favor del colectivo LGTBIQ+, seguido de uno más, equilibrístico y kamasutrero, en contra de la explotación de los recursos naturales del planeta, seguido de otro, porque no me gusta y esto es personal, que esos tíos se rasquen en público los testículos o su solar por encima de la chilaba, kamis o tobe tradicionales”.

La escritora española, ganadora de los premios Planeta y Nadal, asegura que se quedaría "pegada y en la gloria en un lujoso palco catarí” entonando algunos cánticos en favor del fin de la monarquía en España. Pues, sigue, "quién sabe si hasta con el emérito y Jeff Bezos como invitados" se podrían lanzar así "unos vivas a la República y unos 'abajos' al trabajo precario muy entusiastas y justo en el momento álgido”.

La intervención de Maruja Torres en el espacio de Àngels Barceló en Cadena Ser no ha dejado indiferente a nadie y han tenido una gran repercusión, por lo que habrá que esperar al Mundial de Qatar para ver si algunos activistas le toman la palabra y ponen en práctica esta erótica nueva forma de protesta.