Afortunadamente no es algo que ocurra a menudo, pero de vez en cuando se producen cortes en la red eléctrica que se prolongan el tiempo suficiente como para que los alimentos que tienes en la zona de hielo de tu nevera se descongelen, echándolos a perder. Muchos seguros del hogar incluyen en sus cláusulas estas tesituras e incluyen indemnizaciones por el valor de la comida estropeada.

Sin embargo, si la comida está en el congelador de una segunda residencia o en tu domicilio habitual pero te has ido unos días de viaje de negocios o de vacaciones, puede darse la circunstancia de que no llegues a enterarte de que hubo un apagón, se te descongelaron todos los alimentos y tras el restablecimiento de la luz se volvieron a congelar.

Si entre una cosa y otra no pasó mucho tiempo es probable que el olor, primer indicador que podría avisarte de lo ocurrido, no llegue a aparecer, aunque las bacterias de la descomposición ya estarían campando entre tus alimentos, por lo que no deberías consumirlos para evitarte problemas.

El truco de la moneda en la cubitera

Hay una solución doméstica de lo más sencilla para los casos como el expuesto. La expuso un argentino en las redes sociales y se convirtió en viral por su ingenio.

Basta con introducir en tu congelador una cubitera y, cuando los cubitos de hielo estén ya hechos, colocar sobre uno de ellos una moneda. Basta con poner una de un céntimo o de cinco o diez céntimos.

Con esta simple acción podrás saber si en tu ausencia se ha producido un corte de electricidad lo suficientemente largo como para tener que echar a la basura todos tus alimentos congelados.

Si la moneda aparece en el fondo del cubito en lugar de arriba, donde tú la depositaste, significará que el hielo llegó a deshacerse completamente. En ese caso ya sabrás que la cadena de frío se rompió en todos los alimentos que tenías en la nevera, lo que resulta especialmente importante en los que se hallaban en el congelador, que deberías desechar para no correr el riesgo de sufrir una intoxicación alimentaria.

Quien dice una cubitera dice un vaso o cualquier otro recipiente que te quepa en ese espacio del refrigerador.