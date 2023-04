Un hombre de 53 años, que lleva casado 30, ha sido expuesto públicamente por fingir ser viudo con el objetivo de tener relaciones con una joven modelo británica de OnlyFans.

Dani Bose, de 21 años, ha ganado popularidad en TikTok por sus videos que revelan a hombres en situaciones de posible infidelidad. En este caso, la esposa del hombre sospechoso contactó a la chica para que pusiera a prueba a su marido.

"Siento que estoy haciendo algo mal"

Según Daily Star, Dani afirmó: "Me quedé bastante sorprendida con este. Pero al mismo tiempo me hace sentir incómoda porque a pesar de que me piden que lo haga, siento que estoy haciendo algo mal".

A pesar de sus reticencias, Bose continúa con sus "investigaciones" porque ve el impacto positivo que tienen en las afectadas. Y en su cuenta corriente, claro está, ya que además del pago de las mujeres se ha convertido en una sensación viral en TikTok.

"Me dijo que era viudo y lleva 30 años casado"

"Personalmente, no le pediría a nadie que lo hiciera por mí y entiendo completamente por qué las chicas quieren que se haga y estoy feliz de ayudarlas", subraya la joven de Essex.

En esta ocasión, la esposa preocupada ofreció dinero a Dani para poner a prueba la lealtad de su esposo. Bose se puso en contacto con el hombre a través de WhatsApp, haciéndose pasar por una interesada en comprar un barco que él anunciaba online.

Pronto, la conversación evolucionó hacia la idea de encontrarse en un pub. Durante el intercambio de mensajes, el hombre casado mintió acerca de su edad, alegando tener 42 años, y afirmó ser viudo al ser preguntado por su estado civil.

Posteriormente, el hombre sugirió reservar una habitación en un hotel para que Dani se quedara después de tomar unas bebidas. A pesar de las insinuaciones de Dani sobre pasar la noche juntos en la habitación del hotel, el hombre no mostró reparos.

Después de obtener evidencia de sus intenciones, Dani envió la información a la hija del hombre, quien a su vez informó a la madre. Tras la publicación del video en TikTok, usuarios de la plataforma comentaron y criticaron el comportamiento del hombre.