Es uno de los temas que entró con fuerza en la red social de Reddit en español. La cuestión planteada por una chica alicantina no dejó a nadie indiferente y no pararon de sucederse las respuestas a su problema.

La joven exponía lo siguiente: "No me gusta tomar alcohol, ¿qué hago? Todas las chicas que conozco son súper bebedoras y a veces incluso más que algunos hombres. Como no me gusta el alcohol al parecer les resulto aburrida. ¿Qué hago? ¿Busco mujeres que no beban o empiezo a tomar para poder socializar con chicas así?".

Entre las decenas de comentarios que su publicación ha recibido hasta el momento, prácticamente hay unanimidad: "Cambia de círculo social. No debieras cambiar solo por socializar", le dice un usuario en una primera reacción que resume el espíritu de todas las que llegaron después:

"No necesitas cambiar lo que eres, cambia a las personas que no les gusta quién eres"

que no les gusta quién eres" Si no te gusta tomar, no tomes, y menos si es para encajar, la gente tendría que aceptarte por no tomar, que es completamente normal; yo te diría que busques gente que no tome, o que si toman que te acepten si no tomas".

"La fiesta más divertida en la que estuve fue hace años y no hubo ni una sola gota de alcohol. Quien diga que sin alcohol no hay diversión, no es más que un borracho. Cambia tu círculo social, de ninguna manera debes hacer lo que hacen todos sólo para socializar, además beber no se trata de tomar un trago tras otro hasta perder la conciencia, quienes hacen eso definitivamente no saben beber alcohol, no es divertido. Y además puede ser muy peligroso embriagarse, conocí a una chica que casi le da una congestión alcohólica por beber tanto, tuvimos que llevarla al hospital".

Esta red social no está (aún) tan viciada como Twitter, donde habría recibido memes y respuestas ofensivas a su consulta, y la comunidad hispanohablante mantiene debates con respeto. ¿La acabará comprando también Elon Musk por el futuro de la civilización?