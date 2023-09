El verano ha hecho estragos para muchos y el terraceo, el tardeo y los helados puede que hayan subido unos kilitos de más. Si te has propuesto que para bajarlos la vida saludable y hacer ejercicio es el momento de que te hagas también con la equipación adecuada.

A menudo nos quejamos de que si unos leggings aprietan en un lugar o marcan en otro. Es probable que, al igual que muchos, aunque tengas varios en tu armario, siempre elijas los mismos porque son los que más cómodos llevas. Es el momento de hacerte con unos nuevos que no te aprieten, que no te marquen y que no lleven costuras. Pues los hemos encontrado y no, no se venden en una tienda de deportes, se venden en Lidl.

Los leggings “mágicos” de Lidl

El modelo de Lidl del que te estamos hablando son unos leggings con efecto frío y un “ligero efecto moldeador”, según la web de Lidl. Este modelo también está diseñado sin costuras, evitando que se marquen o se claven al combinarlos con otras prendas. Están fabricados con una técnica de refuerzo en el material, lo que prolonga su durabilidad y garantiza que no se vean transparentes al estirarse, haciéndolos ideales incluso para actividades físicas.

La característica refrescante del legging se basa en que regula la transpiración y se secan rápidamente, ayudando a mantener una temperatura corporal equilibrada y a potenciar un rendimiento muscular eficiente durante el ejercicio. El efecto moldeador se refiere a su sistema de refuerzo entretejido y su ajuste óptimo mantiene la forma gracias a la marca Lycra.

No es de extrañar que estos leggings sean todo un éxito porque además cuestan menos de 9 euros (8,99 euros). Puedes elegirlos en varios colores: negro, rosa o turquesa y se pueden lavar a máquina a una temperatura máxima de 40 grados.

Más ropa efecto frío

Estos leggings puedes combinarlos con una camiseta técnica de cuello redondo que también tiene efecto frío también de Lidl. Al igual que los leggings no tiene costuras laterales y están fabricadas en un tejido muy ligero. Puedes elegirla en negro y coral y ahora está rebajada, antes costaba 5,99 euros y ahora 4,50.

Por último, puedes hacerte con un pantalón corto de efecto frío. Tienen secado rápido y bolsillos para guardar las llaves mientras haces deporte. Están disponibles en color negro y en etampado rojo, blanco y turquesa. Su precio: 6,99 euros.