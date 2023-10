La venganza es un plato que se sirve frío. Como una tarta, por ejemplo. Así fue en el caso de una joven que descubrió que su novio le estaba siendo infiel con su mejor amiga, y decidió organizar una fiesta de cumpleaños para reunirles y desvelar en público su traición.

"De verdad que yo me siento demasiado emocionada porque jamás en la vida me imaginé que mi mejor amiga, mi novio y yo nos íbamos a llevar tan bien e íbamos a formar un equipo tan espectacular. Ellos me han apoyado en todos mis proyectos, en mis estudios... Siempre han estado ahí para mí”, señaló la joven durante su discurso ante su grupo de amigos.

Eso fue justo antes de soltar la bomba: "Quiero que vean unas palabras hermosas que he encontrado, que me han encantado y sobre todo me han hecho ver cómo el amor de ellos es demasiado”, dijo a los invitados mientras distribuía unos folios donde había imprimido varias capturas de pantalla de conversaciones entre su novio y su mejor amiga.

En ellas se podía leer que ella (la mejor amiga) le decía a su novio que la situación se les estaba yendo de las manos, que estaba cansada de ser "la otra" y no ocupar el lugar que sentía que se merece. Él contestaba que la quería y que tuviera paciencia. De las conversaciones se deduce que llevaban nada menos que tres años de relación en secreto.

"¿Pensabas que no me iba a dar cuenta?"

Una vez desvelado, la joven agraviada abrió el turno de reproches: "¿Pensabas que no me iba a dar cuenta? Jurabas que yo era una tonta... Jamás me imaginé que tú serías capaz de hacerme esto... De todas las personas con las que pensé que él podría hacerme esto, ¿contigo? Quiero que por lo menos tengas un poco de vergüenza, ¿qué pasaba por tu cabeza? ¡Soy tu mejor amiga!”.

El novio, visiblemente incómodo, empezó a requisar los folios de los asistentes e incluso intentó quitarle el micrófono a su ya exnovia, que pidió un aplauso de los presentes e incluso una canción a un mariachi para completar la humillación pública, antes de marcharse.

El vídeo que, al parecer fue grabado en una plaza comercial de Ecuador, se viralizó en numerosas redes sociales, desatando todo tipo de reacciones y comentarios. La joven publicó también otro vídeo en el que explicaba la situación, sus sentimientos y su acto de venganza.