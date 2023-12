Uno de los 50 mejores maestros del mundo: "¿Qué sentido tiene que un niño de 8 años se lleve el móvil al cole?"

"Hace unos meses me escribió una docente que necesitaba compartir lo que le estaba pasando. Me dijo que su sobrina de 10 años iba al psicólogo porque estaba enganchada a Tik Tok. Se me puso la piel de gallina solo de pensar en que ese solo es uno de los miles de casos que conocemos”. César Bona (Ainzón, 1972) es uno de los 50 mejores profesores del mundo según el Global Teacher Prize y defiende que es urgente "poner límites" al uso de los teléfonos móviles en los institutos.

Bona es conocido por ser nominado al llamado "Premio Nobel de los docentes" y este jueves intervino en las Jornadas de Orientación de la Universidad Politècnica de Valencia (UPV), un encuentro decano de orientadores de toda la comunidad para conocer las últimas novedades en la materia. En su conferencia Bona habló sobre tecnología, la necesidad de memorizar o no en el aula o la irrupción de la Inteligencia Artificial. Lo que tiene claro este maestro es que "la tecnología ha venido para quedarse" y sería un error dar pasos atrás. Pero también explica que es importante aprender a usarla "con mesura". "En 2001 se acuñaron los términos 'inmigrantes digitales' y 'nativos digitales'. Los jóvenes son 'nativos digitales', y de tanto repetir ese término nos hemos creído que saben usar bien la tecnología, pero no saben. Alguien tiene que educarlos en el uso ético y responsable, y las familias necesitan ayuda porque la mayoría están muy perdidas", cuenta. Adolescencia ¿con o sin móvil? El movimiento de padres y madres "Adolescencia sin móvil" ha prendido en toda España. Bona explica que no hay blancos ni negros, y en la mayoría de ocasiones las cosas son grises. Sin embargo, opina que hay un exceso de celo por parte de los padres permitiendo que su hijo lleve el móvil al centro. "Qué sentido tiene que un niño de 8 años vaya al cole con el móvil ¿Para qué lo quieren? Si pasa cualquier cosa pueden estar tranquilos porque llamarán a los padres de conserjería. Si todos tuvieran el sentido común de no tocar el móvil en esas horas y dejarlo en la taquilla no habría problemas, pero como no todo el mundo lo tiene, es necesario poner medidas para proteger al alumnado", reivindica Bona. El maestro reivindica pararse a pensar en el rol de la tecnología. "Es lo que han hecho en Suecia. Allí no han dicho que vayan a quitar las pantallas del aula. Solo las han puesto en 'stand by' para pensar bien sus planes docentes y usar estas herramientas con mesura. Hay que pararse un momento y ver hacia donde nos dirigimos", cuenta. Otra realidad, según el docente, es el tipo de ocio que se tenía antes y ahora. "Antes yo volvía del colegio, tiraba la cartera por mi habitación y me iba corriendo a jugar toda la tarde por ahí, por el monte o a las canchas de algún deporte. Ahora eso nos suena hasta raro, y nos tenemos que preguntar qué es lo que está pasando", explica. El acoso escolar, una cuestión de educación El acoso escolar y los problemas de salud mental (autolesiones e ideas suicidas) son otro de los grandes problemas a los que se enfrentan los docentes. No existe una solución fácil, pero para Bona se trata fundamentalmente de "una cuestión de Educación". "Los protocolos contra el acoso o el suicidio son guías para actuar cuando ya está pasando. Yo estoy convencido de que si encontráramos tiempo y espacios para educar en el respeto, el 'bullying' no existiría", dice el docente. Apunta como principal causa del aumento de estos problemas a todo lo vivido durante la pandemia de Covid-19. "Para nosotros fue duro, pero para un niño de 4 años fue la mitad de su vida, o para un adolescente fueron años clave de convivencia y socialización que los pasó encerrado en casa y teniendo miedo". Otra medida que propone Bona a los centros educativos y responsables políticos es comenzar a pensar en "lo realmente importante". "Fíjate si es importante una vida, pues ahí tenemos que poner todos los medios posibles. Si no termina un tema, o cuatro temas, que no los termine, pero al menos que cuando pasen por nuestras manos salgan mejores de lo que estaban antes. Ese debe ser el objetivo del docente", reivindica Bona.