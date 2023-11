Quien guste de tener unas fiestas más dulces habrá empezado hoy, 1 de diciembre, el tradicional calendario de adviento que da comienzo a la cuenta atrás a la Navidad. Si quieres conocer qué efemérides se celebran hoy, sigue leyendo, pues fue también un primer día del último mes del año cuando nacieron personalidades como Pablo Escobar, la actriz Emily Mortimer (Scream, Match Point) o la princesa Aiko de Japón. Tal día como hoy en 2019 se hizo oficial la existencia de un virus llamado COVID-19 en Wuhan; también se registró el primer caso de Sida (1981). Curiosamente, es también el día 1 cuando se considera la entrada de la Peste Negra en Europa (en 1347 a través de Mesina, Génova y Venecia). Otras "pestes", sin embargo, fueron causadas por la mala gestión política: en el año 2022 miles de personas se manifestaban contra el desastre del Prestige al grito de "Nunca Máis".

Conoce aquí otras muchas curiosidades de la efeméride de hoy:

NACIMIENTOS

1081: Luis VI, rey francés entre 1108 y 1137

1083: Ana Comneno, médica, historiadora y aristócrata griega

1655: Antonio Palomino, pintor español

1729: Giuseppe Sarti, compositor italiano

1844: Alejandra de Schleswig, aristócrata danesa, esposa del rey británico Eduardo VII

1910: Alicia Markova, bailarina y coreógrafa británica

1912: Minoru Yamasaki, arquitecto estadounidense, que diseñó las Torres Gemelas

1923: Morris, historietista belga, creador de Lucky Luke

1933: Curro Romero, torero español.

1934: Billy Paul, cantante estadounidense

1949: Pablo Escobar, narcotraficante colombiano

1957: Chris Poland, guitarrista estadounidense, de la banda Megadeth

1960: Paco Collado, humorista español colaborador de Cryz y Raya y los programas de José Mota.

1967: Nestor Carbonell, actor estadounidense: lo conocerás si has visto "Lost" o "Bates Motel".

1971: Emily Mortimer, actriz británica famosa por aparecer en la saga "Scream" y Match Point, entre otras películas.

1977: Brad Delson, guitarrista y productor estadounidense, de la banda Linkin Park.

1988: Zoë Kravitz, actriz y cantante estadounidense.

2001: Aiko, princesa de Japón.

FALLECIMIENTOS

1135: Enrique I, rey inglés entre 1100 y 1131.

1241: Isabel de Inglaterra, esposa británica del emperador Federico II Hohenstaufen.

1521: León X, papa florentino entre 1513 y 1521.

1825: Alejandro I, zar ruso.

1985: Agustí Centelles, fotógrafo español valenciano de nacimiento, aunque desarrolló su carrera en Barcelona.

1993: Ray Gillen, cantante y compositor estadounidense de rock, de la banda Black Sabbath.

2008: Mikel Laboa, cantautor vasco, uno de los mayores representantes de la música en euskera.

2011: Christa Wolf, escritora alemana. También fue guionista cinematográfica, autora de "El cielo dividido", sobre la división de Alemania y su libro más leído y feminista "En ningún lugar, en parte alguna; Casandra".

2014: Sita Murt: diseñadora y empresaria española.

Acontecimientos históricos

800: en Roma, Carlomagno juzga las acusaciones contra el papa León III.

, se considera que este día la Peste negra entra en Europa.

1420: Enrique V de Inglaterra entra en París (Francia).

1885: en Waco (Estados Unidos) se sirve por primera vez en una farmacia la bebida Dr. Pepper.

1899: en Argentina se funda el Club Atlético Argentino de Quilmes.

1941: en Japón ―en el marco de la Segunda Guerra Mundial―, el emperador Hirohito da su aprobación final para declarar la guerra contra Estados Unidos.

1957: en Colombia, las mujeres pudieron ejercer por primera vez el derecho al voto luego de la reforma constitucional de 1954.

1958: en Chicago se incendia la escuela Our Lady of the Angels (Nuestra Señora de los Ángeles). Mueren 92 niños y 3 monjas.

1960: la Unión Soviética lanza al espacio el satélite artificial Sputnik 6.

1981: se registra oficialmente el primer caso de sida, en cuyo recuerdo en 1988 la OMS establecerá esta fecha como el Día Mundial de la Lucha contra el Sida.

1991: en el marco del final de la Guerra Fría, en Ucrania un referéndum popular aprueba el plan para independizarse de la Unión Soviética.

2002: en Santiago de Compostela (España) se manifiestan 200.000 personas, convocadas por la organización "Nunca Máis", para exigir dignidad y dimisiones por la incompetencia del gobierno gallego y español ante la crisis del barco petrolero Prestige.

2019: en Wuhan, se registraron los primeros casos de COVID-19 en la República Popular China, por tal se le considera la fecha de inicio del brote de coronavirus que más adelante sería declarado epidemia y posteriormente pandemia mundial en el año 2020.