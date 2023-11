Quedan 31 días para finalizar el año y, si hoy cumples uno más (felicidades) quizá te interese conocer los datos y acontecimientos curiosos que tienen como efeméride tal día como hoy. Personajes que nacieron o fallecieron, así como acontecimientos que marcaron un antes y un después en los libros de historia. ¿Sabías que Michael Jackson publicó Thriller, tal día como hoy, convirtiéndose en el disco más vendido de la historia? ¿ O que es el cumpleaños de Ridley Scott y Woody Allen? Aquí te contamos solo algunos de ellos.

NACIMIENTOS

1884: Giovanni Barrella, escritor y pintor italiano (f. 1967).

1885: María Cervantes, pianista, cantante y compositora cubana (f. 1981).

1934: Roberto Cossa, autor y dramaturgo argentino.

1935: Woody Allen, cineasta estadounidense.

1937: Ridley Scott, cineasta británico.

1953: June Pointer, cantante estadounidense, de la banda The Pointer Sisters (f. 2006).

1955: Billy Idol, músico británico de rock.

1979: Severn Cullis-Suzuki, bióloga, ecóloga y activista ambiental canadiense.

1981: María Castro, actriz, presentadora de televisión y bailarina española.

1983: Sholo Truth, DJ y rapero español.

1984: Nigel de Jong, futbolista neerlandés.

1984: Alan Hutton, futbolista británico.

1985: Aoi Miyazaki, actriz y modelo japonesa.

1986: Salvatore Bocchetti, futbolista italiano.

1989: Daisy Evans, cantante, actriz y bailarina británica, de la banda S Club 8.

1990: Magnus Carlsen, ajedrecista noruego.

1990: Alfredo Donnarumma, futbolista italiano.

FALLECIMIENTOS

1900: Oscar Wilde, escritor y político irlandés.

1909: Ricardo Sepúlveda y Planter, escritor español

1914: Anselmo Lorenzo, anarquista español

1953: Francis Picabia, pintor y poeta francés

1979: Zeppo Marx, actor estadounidense (el más joven de los hermanos Marx).

1984: Joan Vinyoli, poeta español

1997: Carme Serrallonga, pedagoga y traductora española

2017: Marina Popovich, ingeniera, escritora, aviadora y oficial de la fuerza aérea soviética

2019: Concha Hidalgo, actriz española

2022: Jiang Zemin, político chino, presidente de China entre 1993 y 2003

2022: Christine McVie, música y compositora británica

Acontecimientos históricos

1227: en España, el rey Fernando III el Santo conquista Baeza a los musulmanes.

1803: En el cabildo de Nueva Orleans (Estados Unidos), el gobernador español Manuel de Salcedo y el aristócrata español Sebastián Calvo transfieren el territorio de Luisiana al representante francés Pierre Clément de Laussat (veinte días más tarde, Francia vendió estas mismas tierras a Estados Unidos).

1936: en Londres (Reino Unido) se incendia el Palacio de Cristal. Había sido construido para la Gran Exposición de 1851.

1955: en Buenos Aires (Argentina) la dictadura militar ―autodenominada Revolución Libertadora― firma el decreto 4161, que prohíbe el peronismo (que el año anterior había ganado las elecciones con el 62 % de los votos). «Considerando que el Partido Peronista ofende el sentimiento democrático del pueblo argentino [...] queda prohibida la utilización del nombre propio del presidente depuesto, el de sus parientes, las expresiones “peronismo” y “tercera posición”, las marchas Los muchachos peronistas y Evita capitana, y el libro La razón de mi vida».

1982: Michael Jackson presenta Thriller, el álbum más vendido en la historia de la música.

2006: Wikimedia Commons alcanza la cifra de un millón de ficheros multimedia, dos años y dos meses después de su creación.

2007: en Madrid (España), las Cortes aprueban definitivamente la reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla y León.

2015: se inicia la XXI Conferencia sobre Cambio Climático celebrada en París.

2018: Ariana Grande estrena el video musical Thank U, Next, considerado un referente que marcó la cultura pop actual (OT no volvió a ser lo mismo).