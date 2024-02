El número de marzo de la revista VIAJAR te regala un imprescindible para tus escapadas de la temporada.

La primavera está al llegar y seguro que ya tienes planeado algún destino para la Semana Santa y tu primera escapada del año. Así que, desde la cabecera hemos pensado en ello y no queríamos dejar pasar este momento sin regalarte un auténtico imprescindible: la crema corporal activadora y regeneradora de Quiropractum.

La crema especial de la marca sirve para aliviar, relajar y tonificar la piel antes y después de la actividad deportiva. Con acción activadora y regeneradora que ofrece un efecto calor/frío y formulada con ingredientes naturales, cuida y aporta una rápida y agradable sensación de confort y bienestar en la piel. Desde luego, todo un esencial que añadir a tu neceser para las primeras vacaciones del año.

¡Y esto no lo es todo! No te olvides de incluir en tus escapadas el nuevo número de la revista Viajar, sin duda, una gran aliada en todos los viajes. En este mes de marzo te llevamos hasta Zanzíbar para descubrir un destino paradisíaco que no deja indiferente a nadie y proponemos 10 lugares de España a los que escaparte en Semana Santa. Chequia, Canadá, Macao, Seúl, República Dominicana, Stonehenge, Madrid… son otros de los destinos a los que podrás transportarte por unos minutos en este número.

¡Corre a tu quiosco!