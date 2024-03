Médicos contra las guardias de 24 horas: "Pasas de estar plácidamente dormida a atender a un paciente que se te muere"

"Recuerdo una guardia médica en la que estaba plácidamente dormida cuando me despertaron para atender a una paciente. Mientras recorría el pasillo desde la habitación hacia Urgencias pensaba ¡qué horror, no quiero estar aquí! Y de repente me encontraba con una persona que se estaba muriendo. Es un subidón de adrenalina en el que pasas de un estado de relax a estar completamente alerta controlando todas sus constantes vitales con una sensación de falta de seguridad muy desasosegante".

Quien explica esta situación es la intensivista Tamara Contreras, del hospital Mateu Orfila de Maó, una profesional que lidera una reivindicación para acabar con las guardias médicas de 24 horas en change.org que, en el momento de escribir esta información, ya ha cosechado 85.762 adhesiones.

Una iniciativa que ha impulsado a la ministra de Sanidad, Mónica García, a embarcarse en la cruzada para acabar con el "anacronismo" que, a su juicio, representan las guardias médicas de 24 horas. Su idea es que estos turnos sean historia antes incluso de que acabe la actual legislatura. No ha aclarado por el momento cómo pretende hacerlo, sobre todo en las especialidades médicas con un alta presión asistencial.

"Publiqué la petición el pasado 3 de febrero después de hablar con varios compañeros en una red social. Al cabo de un tiempo se puso en contacto conmigo change.org para avisarme de que no estaba moviendo mi reivindicación, que no la estaba compartiendo con nadie. Así que me propusieron la recogida de firmas que comenzó el día 15 de ese mismo mes y que en tan solo cuatro días recogió más de 40.000 adhesiones", explica la intensivista.

"Nos están echando"

La doctora Contreras lamenta que a los facultativos de su especialidad, a consecuencia del estrés que padecen en estas guardias tan largas, "nos estén echando. Muchos de ellos deciden dedicarse a otras especialidades menos agobiantes", subraya apuntando además que las nuevas generaciones de médicos, pese a su vocación, "también quieren vivir. Los primeros números del MIR ya optan por elegir especialidades sin guardias".

"El modelo de guardias de 24 horas está obsoleto y no deberían existir turnos laborales de más de 12 horas", continúa la intensivista advirtiendo que tras ese tiempo de trabajo "el rendimiento decae mucho". Una bajada de rendimiento que puede resultar muy perjudicial para los pacientes, subraya.

No obstante, es consciente de la dificultad de eliminar de la noche a la mañana unas guardias que garantizan la continuidad asistencial en el Sistema Nacional de Salud. "Habría que realizar auditorías en cada hospital para ver la viabilidad para eliminarlas. Pero, en mi opinión, ninguna especialidad [médica] debería estar obligada a realizar guardias de 24 horas", concluye.