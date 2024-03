Facua avisa: así te cobran de más algunos bares y restaurantes

Facua-Consumidores en Acción acaba de alertar sobre una práctica fraudulenta que se produce en ciertos locales de hostelería y que perjudica sensiblemente al bolsillo del consumidor que no está atento.

Esta organización no gubernamental, sin ánimo de lucro, que desde 1981 vela por la defensa de los derechos de los consumidores, ha asegurado, en declaraciones de su portavoz, Rubén Sánchez, al programa Cuatro al Día, haber detectado locales de hostelería que cobran mal a sus clientes.

Según Sánchez, la alarma saltó tras lo que le ocurrió a una compañera de Facua en un bar de Sevilla. Como suele recomendar cualquier organización de consumidores, esa persona revisó la factura que le presentaron en el local al que acudió a tomar un café detectando el error.

"Los bares tienen un programa informático en el que introducen el número de comensales para que automáticamente cuando hay que cobrar el pan se calcule por el número de comensales, lo que ocurre es que no pueden tenerlo configurado siempre para todos los servicios porque a la gente que va sólo a tomar café o un refresco no se le puede cargar ese concepto", indicaba Sánchez.

Efectivamente, en la factura que pretendían que pagara su compañera, junto a los cafés y a la bollería consumidos, se le pretendía cargar "pan y picos", a razón de 0,70 céntimos de euro por cada una de las 4 personas que habían tomado algo.

Un error lo puede tener cualquiera, pero la denuncia de Sánchez y de Facua lo que viene a decir es que lo sucedido en ese bar de Sevilla no es un fallo aislado, sino que muchos locales cobran el pan no consumido a sabiendas de que no deberían hacerlo. Dicen que si el cliente se da cuenta del error le presentan un ticket nuevo sin problema, pero que si no lo advierte esta práctica supone un ingreso extra para el negocio.

La organización ya ha bautizado esta práctica como la del "pan fake".