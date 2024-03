Mónica García aboga por cambiar las guardias de 24 horas de los sanitarios por un máximo de 17

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha apostado por implantar guardias de 17 horas antes de abolir definitivamente las de 24 horas a través de una reforma en el Estatuto Marco, porque es un cambio "estructural" que tiene que darse "poco a poco" y "progresivamente".

"Como mínimo, el máximo tiene que ser en los primeros momentos jornadas de 17 horas", ha expresado García en declaraciones a los medios, justo después de su reunión con la intensivista Tamara Contreras, quien ha recogido un total de 110.000 firmas para acabar con las guardias de 24 horas a través de la plataforma Change.org.

La ministra ha recordado que las horas de guardia no computan como hora trabajada. "Cuando lo contamos hacia afuera, la gente no da crédito", ha apuntado, agregando que "hay que empezar a cambiar este anacronismo".

Para ello, ha reiterado su compromiso de cambiar el Estatuto Marco durante este año, 2024. "Desde el Ministerio estamos plenamente comprometidos con esta medida, sabiendo que es compleja, que requiere una reestructuración de nuestro sistema de salud, una reestructuración de nuestras horas de trabajo", ha abundado.

En este punto, ha aclarado que el hecho de que se acabe con las guardias de 24 horas no significa que vaya a haber una disminución en las retribuciones de los profesionales. "Lo que queremos es que los profesionales trabajen bien, que ningún paciente sea el paciente al que se le atiende en la hora 23 y que se disminuya todo eso que la evidencia científica dice que son los errores médicos que se producen por el cansancio de los profesionales", ha explicado la ministra.

Así, ha recordado que son medidas "de calado y complejas" que se tienen que consensuar con los sindicatos, con las sociedades científicas, con las comunidades y con todos aquellos actores implicados. "Nos hemos puesto manos a la obra, aprendiendo de otros países donde ya lo hacen y aprendiendo también de otros lugares de España donde ya han quitado las guardias de 24 horas", ha asegurado.

Uno de estos ejemplos es Suecia, que, pese a tener menos profesionales por habitante que España, ha retirado las guardias de 24 horas. "Hablamos de reorganizar, de reestructurar y de gestionar mejor a nuestros profesionales, sus horas de trabajo y sus horas de descanso", ha proseguido García.

Sin embargo, ha reconocido que, después de 50 años con este modelo, "va a costar cambiarlo porque hay ciertas resistencias", siendo la senda "el diálogo y la evidencia científica" para conseguirlo. "Hay que iniciar el camino poco a poco, en consenso con el resto de actores", ha reiterado.

Así, García se ha comprometido a realizar "los cambios legislativos y los cambios normativos" durante esta legislatura, pero con flexibilidad. "Hay que dar cierta flexibilidad a que este cambio estructural se vaya dando poco a poco y vayamos estudiando progresivamente y, de alguna manera, individualmente, cada uno de los servicios y cada uno de los lugares donde queremos cambiar esta norma", ha proclamado la ministra.

Así, ha llamado a tener en cuenta que un profesional que hace una guardia un fin de semana está trabajando 60 horas a la semana. "Esto no ocurre en ninguna otra profesión en la que se trabaje legalmente", ha apostillado.

"No queremos tener a profesionales agotados y que, por cierto, están perdiendo su vocación porque ya no pueden más con este 'burnout'. Y creo que, como pacientes, también entendemos que no queremos ser los pacientes a los que se nos atienda cuando nuestros profesionales están exhaustos. Con estas premisas vamos a iniciar el camino para acabar con esta aberración", ha señalado.

Ante la falta de personal para conseguir esta transformación, la ministra ha sido preguntada por la posibilidad de estabilizar a los profesionales interinos. "Es una vía de la lógica y creo que también es una demanda que tenemos que tener como sociedad. No podemos tener profesionales precarios", ha zanjado, para añadir que "dejar de maltratar a los profesionales es el primer punto de partida".

Así, para que los profesionales no "huyan" del Sistema Nacional de Salud, García ha instado a garantizarles "unas jornadas y unos horarios de calidad". En este sentido, ha llamado a "estabilizar" a los sanitarios y ha invitado a las comunidades a que "cuiden a sus profesionales y las horas de trabajo".

Tamara Contreras, "gratamente satisfecha"

Por su parte, la intensivista Tamara Contreras también ha atendido a los medios al término de la reunión, reconociendo que salía "gratamente satisfecha". "Me voy casi más contenta de lo que venía porque existe el compromiso de modificar el estatuto para final de año, y que en 2025 ya acabemos con este tema de las horas complementarias", ha expresado Contreras.

En la misma tónica que la ministra, Contreras ha señalado que "no se puede pasar del todo a la nada, es decir, del 24 al 12, sin caminos intermedios", por lo que ha calificado como "un gran paso" empezar por jornadas de 17 horas antes de acabar definitivamente con las guardias de 24 horas.

Al igual que García, Contreras ha señalado que son cambios que "se van a ir dando poco a poco" y "no va a ser fácil". En este punto, ha pedido "unión" a todos los profesionales "porque esto es para mejorar su situación y, por tanto, la de los pacientes".

Preguntada sobre aquellos compañeros que defienden estas guardias para complementar su salario, Contreras ha señalado que su profesión "no merece" tener que trabajar 24 horas seguidas para obtener un sueldo acorde a su trabajo. "Pido paciencia. No estamos peleando para perder poder adquisitivo, ni muchísimo menos", ha finalizado.