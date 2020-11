La Policía Nacional alerta de que aprovechando la situación del covid 19 está apareciendo «de forma leve» en la provincia la estafa del «falso revisor», donde una persona se hace pasar por técnico de luz o gas y tras la supuesta revisión o cambio de contadores, exige el pago de entre 400 y 500 euros en efectivo o tarjeta.

La estafa en cuestión se está llevando a cabo en muchas regiones autonómicas, un fraude del que está informando la Policía Nacional a las comunidades de propietarios a través de su Delegación Provincial de Participación Ciudadana. El estafador en cuestión tiene un modus operandi en el que porta un datáfono donde aprovecha para visionar el PIN, tras lo que abandona el hogar para ir al cajero más cercano para retirar el máximo dinero posible.

Por ello, las autoridades recomiendan que no abran la puerta a personas desconocidas y que desconfíen en el caso de que de quien llame a su puerta sea un técnico ofreciéndole cualquier cosa. Así, la Policía Nacional señala que hasta que no identifique plenamente a la persona no abra la puerta.

Asimismo, no se debe facilitar la tarjeta bancaria ni el numero de cuenta de la persona bajo ninguna circunstancia, ya que son datos que pueden ser utilizados para cualquier tipo de estafa, no so en esta en cuestión.

Por otro lado, recomiendan tener cuidado con los servicios técnicos que no hayan sido solicitados por uno mismo. Para evitar estas incidencias la Policía Nacional aconseja que ante cualquier duda se ha de verificar el servicio supuestamente contratado llamando al Servicio de Atención al Cliente del organismo o compañía en cuestión, para que le faciliten los datos de la persona que acude a su hogar y el servicio que va a realizar en cuestión.

Además, las autoridades señalan que se deben reforzar las puertas de las viviendas, ya que en muchos casos estas tienen cerrojos de cadena que pueden no servir de nada para evitar que entre un intruso.

Si aún así ha sido víctima de la estafa ante cualquier hecho delictivo de este tipo las autoridades señalan que se ha de llamar cuanto antes al 091.

Durante el mes de noviembre la Policía Nacional ha desarticulado en la provincia varias tramas de estafa económica.