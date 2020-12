El jurado popular que ha juzgado desde la semana pasada a tres indigentes acusados de matar a golpes a otro, de 54 años, en octubre de 2018 en Alicante declaró ayer culpable a uno de los procesados y no culpables a los otros dos.

Así se pronunció a última hora de la tarde de ayer en la Audiencia de Alicante, donde un portavoz leyó un veredicto en el que los miembros del tribunal popular acordaron por unanimidad la culpabilidad de uno de los acusados y la exculpación de los otros dos, que han sido defendidos en el juicio por las abogadas María Ángeles Román Miralles y Dolores Corbí Fernández de Ibarra.

Tras la lectura del veredicto, la fiscal del caso mantuvo su petición de 15 años de prisión por un delito de homicidio y 50.000 euros de indemnización para un hijo del fallecido. El abogado de la acusación particular, Carlos García Galán, solicitó que sea condenado al pago de una indemnización de 200.000 euros al hijo de la víctima y a diez años de prisión, al no concurrir la agravante de abuso de superioridad al declarar culpable sólo a uno de los acusados.

Por su parte, el abogado defensor del acusado declarado culpable, Monserrate Cayuelas, solicitó al magistrado presidente del tribunal de jurado que se le imponga la pena en su grado mínimo al no estimarse las agravantes de abuso de superioridad y de reincidencia. El letrado mostró su disconformidad con el veredicto al no existir elementos para declarar culpable a su cliente y mostró su intención de presentar un recurso.

El jurado popular también se opuso en su veredicto a la concesión de un indulto al procesado declarado culpable debido a su reincidencia y a los episodios violentos que ha protagonizado con anterioridad.

El magistrado José Luis de la Fuente, presidente del tribunal del jurado que ha enjuiciado el caso, anticipó el fallo absolutorio respecto a los dos acusados declarados no culpables y acordó su puesta en libertad.

Sobre los dos acusados declarados no culpables, el jurado popular ha considerado que ninguno de ellos fue «el atacante» que causó la muerte de un ciudadano ucraniano de 54 años en una agresión ocurrida debajo de un puente situado en la avenida Doctor Jiménez Díaz, en las inmediaciones del albergue municipal. El jurado entiende que el informe forense dijo que sólo hubo una agresión y nadie les ha reconocido a estos dos acusados, por lo que entienden que no hay suficientes pruebas y por ello les declaran, por unanimidad, no culpables.

Por el contrario, respecto al procesado declarado culpable, el jurado resalta las declaraciones de varios testigos que le vieron muy agresivo y destaca el relato de una mujer sobre los hechos, que coincide con lo declarado por los forenses, así como sus conversaciones con testigos para ocultar pruebas.

Los procesados se acogieron a su derecho a no declarar en la primera sesión del juicio, celebrada el pasado miércoles, y tampoco se pronunciaron ayer tras escuchar el veredicto, aunque los dos procesados declarados no culpables no podía ocultar en sus rostros la felicidad ante su inminente puesta en libertad y uno de ellos salió dando las gracias mientras miraba a los miembros del jurado popular.

Según la acusación de la Fiscalía, los hechos ocurrieron la tarde del 15 de octubre de 2018 debajo de un puente donde solían dormir indigentes de países del Este de Europa, entre los que se encontraba la víctima, de Ucrania, y los acusados, los tres de Lituania. Todos ellos, así como otras personas, estaban jugando al dominó y bebiendo cuando se produjo la agresión mortal. Aunque la fiscal consideró que participaron los tres acusados en la agresión a puñetazos y patadas, el veredicto del jurado popular deja fuera a dos ellos y acuerda por unanimidad la culpabilidad de uno.