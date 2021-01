La consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía, Rocío Ruiz, ha informado este martes de que se ha ordenado el cierre cautelar de dos residencias de personas mayores en los municipios sevillanos de Alcalá de Guadaíra y Carmona ante las "situaciones denigrantes" detectadas en ambas.

A preguntas de los periodistas, tras el Consejo de Gobierno, Ruiz ha puesto en valor las 290 inspecciones realizadas en residencias de toda Andalucía, "duplicando el nivel de inspecciones en 2020". Entre esos centros, se revisaron en noviembre las instalaciones de 'San Laurenano', en Alcalá, y de 'La Alegría', en Carmona, donde se detectaron "situaciones denigrantes hacia nuestros mayores".

"No voy a entrar en lo sucedido allí porque es realmente doloroso, como para cualquier persona digna", afirma, subrayando que estas situaciones fueron transmitidas a la Fiscalía "para iniciar los trámites de cierre cautelar, que se está tramitando". También, recuerda que se está tramitando por parte de la Junta de Andalucía un expediente sancionador, estando "a expensas de que se autorice el cierre cautelar".

Así, las residencias tienen ahora 15 días para que los residentes de estos centros privados, "sin plazas concertadas con la Junta", sean reubicados por sus familiares, tal como ha adelantado ABC.

En este marco, Ruiz ha subrayado que se ha puesto a disposición de las familias y de los alcaldes de los dos municipios afectados para poner a disposición plazas especiales para atender a las posibles personas mayores que queden en "alguna situación de vulnerabilidad".

"Desde la Junta no vamos a permitir que ninguna residencia de mayores o centro para personas dependientes no tenga las condiciones de higiene, de atención, de trato o de salud pública absolutamente garantizadas", advierte, dejando claro que se será "muy contundente" con quienes no cumplan, "como es en este caso, con su cierre completo y absoluto". "Estas personas residentes tienen que estar muy bien atendidas", apostilla.