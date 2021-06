«Hace diez años que te mataron y seguimos esperando justicia»

La madrugada de este martes se han cumplido diez largos años desde que la alicantina María Luisa Reig Nolasco, que tenía 59 años, fue asesinada, descuartizada y quemada en su casa de Albalat dels Tarongers, en Valencia. Y, como cada año, sin haber faltado ni uno solo a la cita, la familia de María Luisa ha rememorado la fecha pidiendo una Justicia que, temen, no llegará nunca. «Diez años, hermana. Diez años de tu asesinato. El año pasado no pudimos ir a llevarte flores a tu casa, el lugar donde te quitaron la vida, por la pandemia. Y este décimo aniversario, tampoco hemos podido hacerlo porque ese lugar, tu casa, nos lo han quitado al igual que tu vida. No importa, porque estarás siempre presente en nuestros corazones. Eso sí que no nos lo van a quitar. Te quiero, hermana».