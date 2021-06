Tres detenidos por una estafa piramidal de más de dos millones a futbolistas y empresarios

La Policía Nacional ha detenido a tres personas en Alicante, Mahón y Vic acusadas de una estafa de más de dos millones de euros a través de un «chiringuito financiero» en el que fueron engañados más de una docena de jugadores de fútbol de Primera y Segunda División y algún empresario vinculado también a este deporte, según han informado a este diario fuentes próximas al caso. La estafa piramidal fue cometida entre los años 2014 y 2016 y el fraude está siendo investigado por dos juzgados de Instrucción de Alicante, ciudad donde estaba la trama que ejecutó la engaño y donde se presentaron denuncias en 2017.

La compleja investigación ha sido realizada por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Alicante y las detenciones fueron realizadas recientemente. Para los arrestos se contó con el apoyo de agentes de las comisarías próximas al lugar de residencia de dos de las personas implicadas.

Las tres personas arrestadas, de entre 40 y 60 años, quedaron en libertad, dos de ellas tras prestar declaración en dependencias policiales y el cabecilla tras pasar a disposición judicial.

El presunto cerebro del «chiringuito financiero» es un hombre detenido por la Policía Nacional en el municipio menorquín de Mahón y que en su día residió en Alicante. Una familiar suya fue apresada en Vic y en la capital alicantina fue detenida una mujer que fue expareja del cabecilla y estuvo trabajando en el Hércules.

La investigación policial refleja que esta mujer presuntamente aprovechó sus contactos en este deporte para captar fondos de jugadores de fútbol de Primera y Segunda División con el objetivo de que lo invirtieran a través de una sociedad de su entonces compañero sentimental a cambio de unas rentabilidades «desorbitadas», según fuentes cercanas a la investigación.

Parte del dinero estafado se usó para montar una boutique de lujo y para comprar un Ferrari en Alemania

La pareja de esta mujer se presentaba como un experto agente inversor que tenía una sociedad constituida en Miami y con oficina en Nueva York. Para convencer a los inversores les ofrecían la posibilidad de recuperar su dinero sin penalización alguna y les prometían una rentabilidad muy elevada, pero el dinero prometido no llegaba al destino previsto y se lo quedaban para su disfrute personal.

Tan sólo se invirtió alguna pequeña cantidad en plataformas online y el dinero aportado por los futbolistas acabó costeando la vida de lujo que llevó la pareja. El grueso del dinero fue desviado a través de cuentas bancarias de una familiar del apresado en Mahón.

La investigación ha desvelado también que parte de los fondos captados para las ventajosas inversiones se emplearon para abrir una boutique de ropa de lujo en el centro de Alicante. La entonces pareja sentimental disfrutó de un elevado tren de vida, residiendo en un chalé en el Cabo de las Huertas. Asimismo, la Policía ha descubierto que se compró un Ferrari en Alemania con el dinero estafado y luego se vendió

Dos años de fraude

El fraude se prolongó desde 2014 hasta 2016 y las víctimas recogieron algunos beneficios de los intereses prometidos. Sin embargo, el dinero con el que pagaban no correspondía a beneficios de inversiones, sino que provenía de fondos de otros jugadores engañados por la trama. Este es el modo habitual de funcionamiento de las estafas piramidales.

La UDEF ha identificado a 14 víctimas de la estafa y ha investigado el destino del dinero invertido, parte del cual se gastó en la instalación de la tienda de ropa de lujo.

La mayor parte de los estafados son futbolistas, aunque también figuran unos empresarios de Madrid dedicados a la promoción de jugadores que militaban en aquella época en la Primera División, entre los que se encuentra un futbolista que es internacional con su país de origen y ahora milita en la liga italiana. Otra de las personas que denunció la estafa es una mujer que también invirtió su dinero en el «chiringuito financiero».

Al menos uno de los dos juzgados de Alicante que investigan denuncias de víctimas ha autorizado el embargo de cuentas bancarias relacionadas con implicados en la estafa financiera.

Al margen de la CNMV y del Banco de España

El riesgo de operar con un «chiringuito financiero» es evidente y la posibilidad de acabar perdiendo el dinero invertido es muy habitual. Las entidades que ofrecen estos productos financieros con el cebo de una alta rentabilidad no están registrados en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ni en el Banco de España. Según la CNMV, tampoco están «adheridas al Fondo de Garantía de Inversiones o de Depósitos, por lo que los inversores no están protegidos en caso de insolvencia de la entidad no autorizada». La CNMV cuenta con la Oficina de Atención al Inversor (902 149 200), donde se pueden recabar datos sobre la habilitación de las entidades para prestar o no servicios de inversión. En caso de invertir en un chiringuito y consumarse la estafa se recomienda presentar denuncia ante la Policía.