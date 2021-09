El ex jefe de Inteligencia del Gobierno venezolano Hugo Carvajal, más conocido como 'El Pollo' Carvajal, ha presentado un recurso ante el Ministerio de Interior contra la decisión de esta cartera de denegarle el asilo solicitado, alegando que es víctima de una persecución política, misma razón que esgrime para evitar ser extraditado a Estados Unidos, que le reclama por presuntos delitos de tráfico de drogas y de armas.

La Oficina de Asilo y Refugio, dependiente del Ministerio de Interior, recibió en junio de 2019 una petición de asilo de Carvajal, que en ese momento estaba en prisión provisional en la cárcel madrileña de Estremera.

Poco después, en septiembre de 2019, le denegaron el asilo y así se lo comunicaron en la cárcel de Estremera, dado que el militar venezolano no había reflejado en el expediente ningún domicilio particular en España.

Ahora, en el marco del proceso de extradición que se sigue a medio camino entre la Audiencia Nacional (AN) y el Tribunal Supremo (TS), el Ministerio de Interior ha comunicado a la AN que ya rechazó dar asilo a 'El Pollo'.

Según fuentes jurídicas consultadas por Europa Press, se le ha comunicado también a la defensa, que ha reaccionado este mismo jueves presentando un recurso ante el Ministerio de Interior contra la denegación de la protección internacional, insistiendo en que es víctima de una evidente persecución política.

Extradición suspendida

La cuestión del asilo es clave en el proceso de extradición. Esta misma semana, la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha suspendido cautelarmente la entrega a Estados Unidos a la espera de que Interior respondiera a la petición de Carvajal, que se creía pendiente.

La Sala de lo Penal contestó así a otro recurso presentado el pasado sábado por el equipo jurídico de 'El Pollo' ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo contra la decisión de extraditarlo cuando se pensaba que la solicitud de asilo estaba en el aire.

Las fuentes consultadas explicaron entonces que al pedir asilo era obligatorio dejar en suspenso la extradición a Estados Unidos. Sin embargo, aclararon que, si se le negaba y recurría ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, dicha impugnación no paralizaría su entrega a Washington.

Otro frente en el Supremo

Por otro lado, Carvajal ha planteado al Tribunal Supremo unas medidas cautelarísimas para frenar su extradición hasta que el próximo mes de octubre este mismo tribunal resuelva otro recurso pendiente, a fin de evitar lo que ve como un daño irreversible.

'El Pollo' argumenta que se debe esperar a que la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TS conteste al recurso presentado en mayo de 2020 por su defensa contra la decisión del Gobierno de autorizar su entrega a Washington.

Alega que, de ser puesto en manos de las autoridades norteamericanas antes de conocer ese fallo, previsto para el 26 de octubre, podría producirse un daño irreversible, dado que podría darse el escenario de que el TS tumbara la orden de extradición y Carvajal ya estuviera en suelo estadounidense.

La Sala III ya rechazó las medidas cautelares planteadas por la defensa en mayo de 2020, al considerar que debía prevalecer el "interés general" frente al "particular" de Carvajal, y recalcando que durante el proceso judicial en la Audiencia Nacional se preservaron sus derechos fundamentales, por lo que pudo hacer las alegaciones oportunas y éstas se escucharon y analizaron, y que, cuando supo que sería extraditado, huyó.

Para intentar que su entrega quedara paralizada con esas medidas cautelares, 'El Pollo' insistió en negar los hechos que se le imputan y advirtió de que, de ser enviado a Estados Unidos, sería sometido a "tortura" para "obtener información sobre el régimen imperante en la República Bolivariana de Venezuela". Y ello, continuaba, porque Washington cree "erróneamente" que formó parte del "entorno cercano" de Chávez y Nicolás Maduro.

ETA y las FARC

Además, el Pollo Carvajal ha pedido declarar voluntariamente ante el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón en el marco de unas diligencias previas abiertas en su Juzgado sobre terrorismo internacional.

Ahora el juez deberá decidir si accede a esta petición y le llama a declarar en esta causa que abrió el propio Juzgado cuando Carvajal fue detenido por primera vez y señaló que podía aportar datos sobre las relaciones de ETA y las FARC colombianas, según han informado a Efe fuentes jurídicas.

Carvajal ha hecho esta petición al juez después de que esta semana fuera paralizada su entrega en extradición a Estados Unidos debido a que, según la Audiencia Nacional, aún no se había resuelto sobre la petición de asilo que formuló al ser detenido la primera vez que fue localizado en España.

El Ministerio de Interior notificó este miércoles a la Audiencia Nacional y a la prisión de Estremera (Madrid), en la que ingresó hace seis días Carvajal, que el asilo le fue denegado en 2019.

Fuentes de Interior han indicado a Efe que el ex general chavista solicitó protección internacional en junio de 2019, meses después de haber sido detenido tras entrar en España con un pasaporte falso.

Su petición se tramitó y se negó por parte de la Oficina de Asilo del Ministerio del Interior al no cumplir los requisitos, una resolución que el 23 de septiembre de 2019 fue remitida a la cárcel de Estremera porque en esa prisión había ingresado Carvajal y porque el solicitante no había señalado ningún domicilio particular en España.

Una semana antes, Carvajal había salido de la cárcel puesto en libertad después de que la Audiencia Nacional rechazara entregarlo a Estados Unidos, una decisión revocada dos meses después por una instancia superior de ese tribunal, pero para entonces el Pollo había desparecido y permaneció oculto hasta ser detenido este mismo mes.

La notificación a la cárcel es un trámite que se sigue habitualmente cuando una petición de asilo es cursada por un recluso, por lo que las notificaciones de la administración al interesado se dirigen al centro penitenciario.

Hasta esas mismas dependencias, la cárcel de Estremera, ha remitido de nuevo Interior la notificación de que le fue denegada la protección internacional, por lo que ahora el recluso tendría el plazo de un mes para solicitar a Interior que revise su expediente.

"Enclaustrado" en Madrid

Tras casi dos años prófugo, el ex general 'chavista' fue detenido a las 21.15 horas del jueves por el Grupo II de Fugitivos de la UDYCO Central, en una operación conjunta con la DEA, en un piso ubicado en la calle Torrelaguna de Madrid.

Según informó la Policía Nacional, vivía "totalmente enclaustrado, sin salir al exterior ni asomarse a la ventana, y siempre protegido por personas de confianza". Cambiaba de escondite cada tres meses y recurrió a cirugía estética y a elementos de disfraz para intentar ocultarse.

El otrora jefe de Contrainteligencia Militar con los gobiernos de Chávez y Maduro está perseguido por hechos que se produjeron entre 1999 y 2019, cuando habría pertenecido al llamado 'Cártel de los Soles', una organización criminal supuestamente gestionada por cargos 'chavistas' que, con la presunta colaboración de las FARC y otros grupos armados, habría introducido grandes cantidades de droga en Estados Unidos.

'El Pollo' tenía vigente una orden de detención e ingreso en prisión para materializar la extradición acordada por el Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional en noviembre de 2019, que revocó así una decisión anterior de la Sección Tercera de este mismo tribunal que denegó su entrega al entender que en la petición estadounidense subyacía "una motivación política".

Estando entonces en libertad provisional, se fugó cuando se enteró de que iba a ser extraditado. A pesar de estar huido, el Consejo de Ministros aprobó en marzo de 2020 la entrega del ex militar venezolano para que sea juzgado por tráfico de drogas y de armas.

El pasado mes de mayo, Carvajal rompió su silencio para denunciar que tanto el Gobierno como la Audiencia Nacional habrían cometido "graves irregularidades" en su proceso de extradición a Estados Unidos.