El juzgado archiva las actuaciones al edil de Seguridad de Benidorm por la trama rusa de blanqueo

La magistrada de Benidorm que investiga una presunta trama empresarial de blanqueo de dinero del crimen organizado ruso desmantelada en 2020 por la Policía Nacional ha acordado el sobreseimiento de las actuaciones para el edil benidormí de Seguridad Ciudadana, Lorenzo Martínez Sola. El concejal estaba investigado por delitos de tráfico de influencias y pertenencia a organización criminal, pero la titular del juzgado de Instrucción número 1 de Benidorm señala que no hay pruebas de estas infracciones y afirma que el edil no se ha prevalido de su cargo para favorecer los intereses del abogado ruso afincado en Altea, Alexey S., según se recoge en el auto de sobreseimiento provisional notificado al abogado del edil, Francisco González.

La juez explica en el auto de archivo que la organización investigada está estructura en cuatro niveles y en el último estarían miembros de la Administración y funcionarios de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado "hasta donde supuestamente se habrían infiltrado los miembros de niveles superiores de esta organización a fin de la consecución de sus fines o para favorecer sus proyectos o negocios, todo ello a cambio de dinero o de otros favores".

La investigación policial había situado al edil popular Lorenzo Martínez Sola en este cuarto nivel, en concreto como una de las personas de las que se hacía valer el abogado Alexey S. para crear su red clientelar y conseguir ciertos favores y gestiones administrativas a cambio "del pago de cantidades económicas o regalos".

Sin embargo, la juez deja claro que en el caso del delito de organización criminal ni siquiera existen indicios de la participación en la misma de Lorenzo Martínez y sobre el delito de tráfico de influencias "no existen indicios suficientes de ninguna situación objetiva de prevalimiento".

La magistrada señala en su auto que las intervenciones telefónicas registran varios contactos entre Lorenzo y Alexey y que existe una afinidad política entre ambos. Señala la juez que hay una conversación en la que podría parecer que el edil ha intervenido en favor del abogado ruso al decirle que "en algunos sitios me escuchan", pero esta afirmación, por sí sola, no es suficiente "para sospechar que Lorenzo Martínez Sola haya influido en algún cargo público para favorecer los intereses de Alexey S. o que se haya lucrado con ello, o recibido algún regalo o beneficio a su favor".

De otra de la intervenciones telefónicas se sospechó de que Martínez Sola hubiera ayudado o influido en la agilización de trámites administrativos para la adquisición de la nacionalidad de un cliente de Alexey S., pero la magistrada precisa que no hay "suficientes indicios de que presionara o influyera en ningún cargo público o funcionario para que de manera irregular un cliente de Alexey S. obtuviera una resolución favorable y que para ello hubiera abusado del cargo político que ostenta". Al respecto añade el auto que cabía la posibilidad de que Lorenzo Martínez prestara consejo o interviniera en el asunto "por un simple interés o deseo de quedar bien ante Alexey S., con quien parece existe relación de amistad".

La juez destaca que pese a esa buena relación de amistad no existe "influencia ni prevalimiento del cargo como se exige por la doctrina jurisprudencial para apreciar la concurrencia del tipo, y es que no existen indicios suficientes de ninguna situación objetiva de prevalimiento". A esta debe sumarse además un acto de influencia y en el caso del edil "no concurre un acto concluyente que rellene el tipo penal, esto es, que se ejerza por el investigado un predominio o fuerza moral de manera que la resolución sobre la posible concesión de nacionalidad fuera debida a la presión ejercida por él".

El auto de archivo se ha acordado una semana después de las comparecencias de varios investigados ante la magistrada que instruye las diligencias.