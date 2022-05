Tragedia en Buenos Aires. Un taxista de 74 años que sufrió un síncope mientras conducía atropelló a tres turistas francesas. Una de ellas ha muerto, mientras que las otras dos están hospitalizadas aunque no se teme por sus vidas.

Las tres jóvenes francesas llegaron a la capital argentina hace 90 días por un programa de intercambio con la Universidad de San Andrés (UdeSA). El pasado sábado fueron atropelladas al mediodía en el cruce de la avenida Santa Fe y la calle Armenia, cerca del Jardín Botánico, en la zona residencial de Palermo, después de que un taxista perdiera el control del vehículo al sufrir un desvanecimiento. El coche, un Volkswagen Voyage, embistió a cinco personas, pero solamente tuvieron que ser hospitalizadas las estudiantes galas.

En un vídeo hecho público horas después del accidente, se observa al taxista hablar con una conductora que ha presenciado el atropello y le informa de lo ocurrido. "¿Qué pasó. Contáme qué paso?", pregunta el hombre desorientado. Cuando la mujer le pone al corriente de lo sucedido, el septuagenario se lleva las manos a la cabeza: "¿En serio me decís? No, te juro que no vi a nadie. Me desvanecí. Estaba desvanecido. No sé qué me pasó", balbucea mientras vuelve a agachar la cabeza tras ver a las víctimas tiradas en el asfalto.

Lwana Bichet, de 25 años, sufrió de madrugada un paro cardiorrespiratorio en el quirófano del hospital Fernández, donde era intervenida al haber sufrido fractura de cráneo como consecuencia del impacto.

Sus amigas Clemence Rameau y Anne-Lise Celie Dumas, ambas de 23 años, sobrevivieron al accidente. La primera sufre varias contusiones pero se encuentra consciente, mientras que la segunda presenta traumatismo craneal y fractura de pelvis, por lo que seguirá ingresada al menos hasta que recupere la conciencia.

Por su parte, según fuentes oficiales, el conductor sufrió un infarto agudo de miocardio: "está estable, con asistencia respiratoria mecánica debido a una neumonía aspirativa".

No obstante, las autoridades investigan si hay alguna conducta reprochable atribuible al chófer, como por ejemplo, tener alguna patología conocida y no estar debidamente atendida.