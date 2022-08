Nueva agresión homófoba en la provincia, en esta ocasión en el festival Boombastic que se celebraba por primera vez en Benidorm durante el fin de semana. Un joven de 25 años denuncia que otros cuatro le propinaron una paliza después de que él tratase de defender a sus amigas, a las que los agresores estaban "molestando y tocando".

Según relata M.R. a INFORMACIÓN, un joven de la localidad, un grupo de chicos "no paraba de molestar" a las asistentes del festival: "Se acercaban a ellas, las cogían para bailar, les quitaban las gafas o lo que llevaran...". Afirma que la incomodidad generada por estos jóvenes era tal que "se había originado una especie de círculo vacío a su alrededor, nadie quería estar cerca".

Una de las amigas de M.R., intuyó por lo que estaba viendo que podría generarse algún conflicto e incluso llegó a alertar a la seguridad del recinto de la actitud del grupo. Sin embargo, mantienen que la respuesta fue que no podían intervenir al no haberse producido ningún altercado.

La situación comenzó a tensarse cuando el grupo se acercó al de M.R. y sus amigas. El joven afirma que ellas trataron de apartarse y rechazarlos educadamente, pero que no se iban, por lo que tuvo que ponerse él mismo entre ambos grupos ya que "solo molestaban a las mujeres". Rápidamente, uno de ellos le agarró del cuello con una camiseta enrollada y, desde ese momento, la situación se descontroló por completo.

"Les dije que se relajaran, que íbamos a disfrutar y pasárnoslo bien, pero parecía que estaban esperando el mínimo detonante para buscar una pelea". M.R. cuenta que en el momento en que pronunció esa frase, recibió un puñetazo en la mandíbula de uno de ellos, al que pronto se sumaron los golpes de otro más. "No me caí al suelo porque estaba completamente rodeado, enseguida se sumaron los otros dos". Así, cuatro contra uno, trató de protegerse como pudo de los golpes, hasta que un hombre irrumpió en la pelea.

"En ese momento me fui directo a la barra, donde me dieron hielo, de allí nos fuimos al punto violeta y a buscar atención médica". Por el camino, el grupo afirma que se cruzó con varios empleados de seguridad, a los que una de las jóvenes recriminó que no hubiesen actuado: "Nos dijeron que cómo iban a parar ahora los conciertos para encontrar a cuatro chavales entre 14.000 personas".

Tratan de identificar a los agresores

Tras recibir atención sanitaria. El joven benidormense acudió a la comisaría para denunciar los hechos. Según la información que le trasladaron los agentes, uno de los agresores fue detenido y posteriormente puesto en libertad por un delito de agresiones leves.

Ayer en el #Boombastic en #Benidorm me metieron una paliza entre 4 hombres por defender a mis amigas de sus toqueteos babosos, que no paraban de molestar a cada chica que pasaba. #denuncia #agresion pic.twitter.com/MHfIR6dalE — A S T R A (@unaratadecloaca) 20 de agosto de 2022

En estos momentos, se está tratando de identificar al resto del grupo con la ayuda de las redes sociales. Además, algunas de las jóvenes presentes en el festival estudian denunciar a los jóvenes también por diversos "tocamientos" que podrían suponer un delito de agresión sexual.