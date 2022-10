Agentes de la Policía Nacional han detenido en Elche a la presunta autora de un delito de estafa online de 24.200 euros a una empresa de Madrid mediante el método online conocido como "man in the middle", haciéndose pasar por una consultoría de abogados que debía cobrar esa cantidad. Según han informado este domingo fuentes policiales, la mercantil madrileña interpuso una denuncia en una Comisaría de la capital de España, explicando que que habían sido víctimas de una estafa de 24.200 euros, cuando pretendían abonar una factura por los servicios de asesoramiento jurídico para la tramitación de un procedimiento concursal civil.

Así, la asesoría remitió por correo electrónico la factura por los servicios prestados, los cuales ascendían a la cantidad mencionada. Sin embargo, este este correo no llegó a su destinatario, la mercantil afectada, sino que fue presuntamente interceptado por la arrestada, quien previamente había hackeado la cuenta de correo electrónico de la asesoría jurídica. Al detectar que se trataba de una solicitud de pago, la detenida modificó los datos bancarios donde debía hacerse el abono, cambiando el número de cuenta bancaria a otra de la que, según reveló posteriormente la investigación, ella era titular.

Después, envió el correo a la mercantil presuntamente estafada, que le ingresó el total de la factura en tres transferencias distintas, creyendo que lo hacía a la asesoría jurídica. Esta, no obstante, no percibió cantidad alguna, por lo que se puso en contacto con la empresa. Fue entonces cuando descubrieron la fraudulenta operación, explican las mismas fuentes.

Como ocurre en la mayoría de este tipo de ilícitos, la presunta autora no se encontraba en la misma ciudad, sino que operaba desde Elche, lugar donde la investigación reveló que residía habitualmente y donde, finalmente, fue localizada y detenida gracias a las posteriores gestiones de colaboración llevadas a cabo por el Grupo de Investigación de la Brigada de Policía Judicial de la Comisaría de Elche. La arrestada, de 65 años de edad y nacionalidad colombiana, sin antecedentes previos, fue puesta en libertad tras comparecer en dependencias policiales, quedando a la espera de comparecer en sede judicial.

La estafa online conocida como "man in the middle" consiste en que los estafadores acceden a cuentas de correo para observar sus comunicaciones y seleccionar así a sus víctimas, normalmente un correo donde un proveedor ha enviado una factura de pago a la víctima. Alteran convenientemente el documento para convertirse destinatarios del abono, realizando modificaciones tan sutiles que las víctimas no detectan la falsedad y dan credibilidad al correo recibido, por lo que realizan la transferencia a la cuenta fraudulenta sin sospechar que han sido víctimas de una estafa.

Conocidas estas modalidades delictivas, la Policía Nacional recomienda a los usuarios de correo electrónico de empresas de cualquier sector o volumen financiero que desconfíen ante cualquier variación realizada en los emails que adjunten facturas, pagos de las mismas o nombres de destinatarios. Recuerdan que podría tratarse de una presunta estafa, y recomiendan que comprueben todos los datos por cualquier otra vía que resulte posible, como puede ser mediante una llamada telefónica al emisor de la factura.