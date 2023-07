La desgarradora denuncia de la cantante Duffy: secuestrada, drogada y violada tras una fiesta "Era mi cumpleaños, me drogaron en un restaurante, y me llevaron a un país extranjero donde estuve cuatro semanas”, ha contado la artista en un texto "No hay una forma suave de decirlo. Pero puedo afirmar que en la última década fueron miles y miles los días que me comprometí a querer sentir la luz del sol en mi corazón nuevamente. Ahora el sol brilla"