Una mujer de 39 años ha muerto apuñalada en Getafe en plena calle a primera hora de la tarde. La policía lo investiga como un posible caso de violencia machista y busca a su ex pareja, un hombre de 50 años. La víctima fue atacada por la espalda y sin posibilidad de defensa, a plena luz del día, en una zona repleta de chalés adosados y parques, aunque por la climatología adversa, no había apenas viandantes. Sin embargo, no ha impedido que algunos testigos observaran a un hombre perseguir por la vía pública a la mujer, sin saber entonces que este terminaría por acabar con su vida.