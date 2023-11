La Policía Nacional ha detenido al imán de Badajoz, Adel Najjar, durante una operación coordinada desde Madrid por delitos relacionados con el yihadismo en la que se han producido seis arrestos y dos registros en la capital pacense.

La policía ha emitido un comunicado en el que informa que "en la mañana de hoy la Comisaría General de Información, en colaboración con la Brigada Provincial de Información de Badajoz, ha practicado la detención de un imán en la ciudad de Badajoz". Según explican, se han llevado a cabo dos entradas y registros desde primera hora de la mañana. Uno de esos registros se ha producido en el interior de la mezquita pacense.

A esta hora de la tarde, en la mezquita hay total normalidad y en el barrio de El Gurugú, consternación.Vecinos de la mezquita narran cómo eran las 7.00 horas cuando una multitud de policías entraban en el templo: "Los primeros fueron los de la secreta, iban de paisano. Luego todos los demás". El bullicio hizo que los habitantes de la calle Gurugú se asomaran a sus puertas, pudiendo ver como antes de las 9.00 de la mañana, el imán era detenido. "Impresiona haber visto esposada a una persona tan buena, tan buena", subrayan.

De hecho, los vecinos se muestran perplejos ante lo sucedido ya que Najjar, dicen, es una persona apreciada en el barrio. "Estamos muy extrañados, aquí nos conocemos de más y es que no tenemos ni idea de qué puede estar pasando".

Según sus declaraciones, la policía ha abandonado el lugar antes de las nueve de la mañana.

En la calle donde se encuentra la vivienda del imán, el discurso es el mismo. Los ciudadanos están impresionados "porque es una persona con la que se convive de maravilla". La policía abandonó está segunda ubicación horas más tarde, pasadas las once y media de la mañana.

En el bar que se encuentra junto a su portal no se habla de otra cosa. Los comentarios son, eminentemente, de preocupación sobre su estado y el de su familia. "No les hemos visto entrar ni salir de casa en todo el día", resaltan y hacen conjeturas sobre qué ha podido pasar, si bien no hay aún ninguna certeza.

La detención del imán de Badajoz no es la primera que ocurre en Extremadura, ya que en octubre de 2022 la policía procedió al arresto y posterior expulsión del imán de Talayuela, en Cáceres. En este caso, Yahya Benaouda fue detenido en un operativo exprés y deportado a Marruecos en 24 horas. Se trató de una orden de la Audiencia Nacional y se le acusó de alentar al islamismo radical.