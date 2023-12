David Peregrina Capó, el chef mallorquín asesinado a tiros en Brasil junto a su pareja, Érica da Silva Santos, planeaba construir un hotel junto al restaurante que ambos regentaban y donde fueron tiroteados, según han explicado amigos de la pareja al diario O Globo. En el entorno de las víctimas apuntan a que la ampliación del negocio, situado en un enclave apartado y solo accesible a través de un río, podría haber chocado con los intereses de bandas criminales que operan en la zona. La Policía Civil de Bahía, encargada del caso, no ha ofrecido información sobre sus líneas de investigación, pero sí ha confirmado que Peregrina y su mujer fueron ejecutados y ha descartado que se tratara de un robo.

De acuerdo con los testimonios recogidos por O Globo, Peregrina no había revelado en Brasil detalles sobre sus problemas con la justicia española, que le llevaron a huir al país sudamericano en 2008 primero y en 2015 después tras ser condenado dos veces en Mallorca por importantes estafas. El cocinero mallorquín abrió en 2016 el restaurante Ilha dos Ribeirinhos, en una isla a orillas del río Bunharém, cerca de la ciudad de Porto Seguro. El negocio, junto al que Peregrina y su mujer tenían su vivienda, servía comida española e iba viento en popa.

Un amigo de la pareja, también cocinero, ha explicado al diario brasileño que Peregrina y da Silva planeaban construir un alojamiento turístico junto al restaurante. "Él me decía que iba a ser todo diferente y que iban a vivir mejor. Estaban pidiendo préstamos y vendiendo parte del terreno para construir el hotel", señala este allegado. Según su testimonio, la pareja puso a la venta hace medio año unos 100.000 metros cuadrados de su propiedad para financiar el complejo hotelero. Al parecer, su proyecto consistía en un grupo de cabañas con los que ofrecer "una experiencia especial" en la isla, llamada Pau do Macaco.

Según explica el rotativo, en este apartado enclave operan traficantes de armas y drogas cuyas actividades podrían haberse visto afectadas por la construcción de un hotel en la zona, muy apartada y discreta. Así, apuntan a la hipótesis de que la pareja fue asesinada a tiros para impedir que el lugar dejara de ser un lugar privilegiado para llevar a cabo actividades criminales sin testigos.

Otra amiga de Peregrina y da Silva se mostró muy sorprendida por el pasado delictivo del hombre en Mallorca, del que no sabía nada. "No me entra en la cabeza que fuera un criminal. Estamos todos en shock, era una pareja muy carismática que solo quería agradar a sus amigos y clientes", cuenta.

Por el momento, la Policía Civil de Bahía no ha informado de ninguna detención por el doble asesinato. La pareja fue tiroteada el pasado 24 de noviembre por la noche y según las informaciones publicadas en Brasil habría sido ejecutada, ya que los investigadores no encontraron señales de que se tratara de un robo.