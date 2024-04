El dibujo que no encaja en la versión de Daniel Sancho

El tribunal que juzga a Daniel Sancho empieza a tratar de encajar el puzzle de la muerte y descuartizamiento de Edwin Arrieta. Sancho tendrá que escuchar en la tercera sesión del juicio a dos de los policías que dirigieron la investigación y lograron que confesara el crimen de su amante, algo de lo que después se ha retractado.

La defensa del español tratará de anular la confesión que realizó el 6 de agosto. Dirá que Sancho fue engañado por los policias, que le prometieron que si confesaba el asesinato viajaría pronto a España , que no contó con una traductora de español cuando afirmó que había golpeado a Arrieta hasta matarlo... En la primera sesión del juicio ya se declaró no culpable e insistió en que la muerte de Arrieta fue accidental, durante una pelea.

Un elemento que podría parecer anecdótico complica su defensa: el dibujo que realizó voluntariamente y firmó de puño y letra ante los policías tailandeses, y que está incluido en el sumario del caso. Lo hizo escribiendo números sobre un monigote que representa el cuerpo de la víctima, "para indicar la ubicación de las 17 partes del cuerpo que desmembré".

"No podía controlarme"

En su última declaraciòn, realizada ya desde la cárcel, Sancho matizó que "no recuerdo si lo desmembré entre 17 y 20 partes, en unas ocho o nueve bolsas, pero no recuerdo qué órganos contenía cada bolsa". Aseguró que no podía controlarse, que estaba asustado y confundido, "lleno de emociones" y "no podía controlarme".

Sancho compró luego un kayak, de noche, remó "unas cuatro o cinco veces para tirar las partes del cuerpo al mar". La dueña de la tienda de kayak declaró en la segunda sesión que Sancho le pagó mil dólares por el kayak, debido a que era de noche y ella decidió no alquilárselo.

Los policías, dirigidos por los dos agentes que declararán en unas horas en la Corte de Koh Samui, lograron recuperar, en parte, los restos de la víctima en distintos lugares de la isla de Koh Phangan. El 3 de agosto encontraron una bolsa con la cintura del cirujano colombiano en el centro de tratamiento de residuos de Koh Phangan. Un día más tarde, hallaron el muslo y la pantorrilla izquierda en el mismo vertedero. El 6 de agosto, la cabeza y los brazos, junto a la playa de Salad. El torso no ha sido encontrado.