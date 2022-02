La Fiscalía investiga a un profesor de Religión de Torrevieja por abusos

La Fiscalía de Alicante está investigando un caso de presuntos abusos sexuales por el que está imputado un profesor de Religión de un instituto de Torrevieja. El Ministerio Público ha hecho una recopilación de todos los casos que tiene abiertos desde el año 2018 por casos de abusos sexuales a menores en el seno de instituciones religiosas, recuento que se ha hecho a instancias de la Fiscalía General del Estado para la macroinvestigación que se ha puesto en marcha por los casos de pederastia en la Iglesia en España.

El informe remitido esta mañana a la Fiscalía Superior de la Comunidad se concluye que no hay casos abiertos en la provincia, ya que el caso detectado en Torrevieja se produjo en un centro dependiente de la Generalitat Valenciana y no consta si el profesor denunciado impartía asignaturas de religión católica. El Ministerio Público también tiene constancia de otro asunto de hace algunos años que les notificó la propia Iglesia en la localidad de Xábia pero nunca llegó a judicializarse porque la familia no denunció.

En toda la provincia desde 2018, la Fiscalía tiene constancia de 2093 casos de delitos sexuales, de los cuales 937 son con víctimas menores de edad. La mayoría se cometen en el entorno más cercano.