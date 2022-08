"Hola, soy tu familiar. Estoy bloqueado en un aeropuerto de Bolivia, donde me tienen retenido el equipaje. Necesitaría que me hicieras una transferencia para poder desbloquearlo." Con este falso mensaje consiguieron que la víctima, con la que no tenían ningún vínculo, les enviara 4.500 euros a través de Bizum. La Policía ha detenido en Alicante a un hombre por esta estafa, conocida como el timo de la maleta. Sin embargo, el arrestado asegura que él solo era un intermediario. Agobiado por su situación económica, había accedido a recibir en sus cuentas bancarias a su nombre dinero de transferencias, sin saber en concepto de qué,y por las que se quedaba una comisión de entre el cinco y el dirz por ciento.

Agentes de la Policía Nacional han detenido al presunto autor de un delito de estafa, quien había obtenido de su víctima un total de 4.950 euros a través de la aplicación Bizum de intercambio de dinero, mediante el "timo de la maleta". La víctima, de nacionalidad española, recibió varios mensajes a través de la aplicación whatsapp desde unos números de teléfono desconocidos para él, haciéndose pasar por un familiar suyo, manifestándole que se encontraba en Bolivia y que tenía un problema con la retirada de su equipaje y que el único modo de poder recuperarlo era recibiendo un dinero en concepto de retirada para poder desbloquear sus maletas. La víctima, tras caer en el engaño después de haber recibido varias fotografías de unas maletas y unos supuestos impresos de aduanas, ejecutó el pago de 4.450 euros en cuatro transferencias distintas a través de la aplicación Bizum y una transferencia bancaria. Los agentes de la Brigada de Delincuencia Económica de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Alicante, continuaron las pesquisas iniciadas por su grupo homónimo de Granada, lugar donde residía la víctima y fue interpuesta la denuncia, tras averiguarse que el presunto autor residía en Alicante. Los agentes, obtuvieron imágenes de la entidad bancaria donde el presunto autor se personó a retirar el dinero fraudulentamente obtenido de la víctima. Seguidamente, le localizaron y detuvieron cuando éste se encontraba en un negocio que regenta en la ciudad. Durante su declaración, el arrestado manifestó a los investigadores que, le habían propuesto recibir transferencias bancarias de dinero en su cuenta, que posteriormente debía extraer en efectivo y entregárselo a otra persona, recibiendo a cambio una comisión de entre el 5% y el 10% del montante extraído y como quiera que la situación económica de su negocio no era muy buena, aceptó el trato. Sin embargo, desconocía por completo la procedencia del dinero. El detenido, de 47 años de edad, de nacionalidad colombiana, con un antecedente previo, fue puesto en libertad tras declarar en dependencias policiales a la espera de comparecer en sede judicial. La Policía ha informado de que el timo de la maleta es uno de los fraudes que más se cometen en periodos vacacionales, según la Oficina de Seguridad del Internauta. En este tipo de estafa, lo que buscan los delincuentes, es conseguir dinero haciéndose pasar por un amigo o familiar que supuestamente está en el extranjero. El estafador, suele contactar con la víctima a través de redes sociales o por cualquier canal de mensajería instantánea y le dice que está de camino a España, pero que tiene un problema, que sus maletas están retenidas en el aeropuerto, o que ha perdido el vuelo, pero las maletas sí han viajado. Una vez logrado el engaño, el estafador, pide al usuario que realice una transferencia bancaria de una cantidad de dinero a la cuenta que propone, también pide que en el concepto se ponga "costes de aduana" para que así le puedan enviar a España las maletas. La Comisaría recuerda que hay que ser consciente de que ningún agente público solicitará depósito de dinero. Para evitar ser víctima de este tipo de fraude, lo que aconseja la Oficina de Seguridad del Internauta es, ponerse en contacto con el amigo o familiar a través de otra vía para comprobar que, efectivamente, es quien dice ser. No obstante, si ha sido víctima de este tipo de fraude, desde la Policía Nacional se aconseja; en primer lugar, denunciar los hechos cuanto antes, aportando todas las pruebas de que se disponga, contactando con su entidad bancaria a la mayor brevedad posible para informarles e intentar recuperar el dinero, en el caso de que aún no haya sido retirado de la cuenta de destino, informar también al medio por el cual tuvo lugar la estafa y comprobar, en el caso de haber aportado datos personales de identidad, que estos no hayan sido empleados para otros fraudes.