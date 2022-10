Los menores acusados de una agresión homófoba en el Monte Tossal de Alicante se han declarado culpables este viernes en el juicio. Los procesados, que se enfrentaban a penas de entre dos y tres años de internamiento, han admitido que participaron en los hechos y asumido el relato de hechos de la Fiscalía y la acusación particular. A dos de estos menores se les acusaba directamente de ser autores materiales de la brutal paliza, mientras que a los nueve se les imputaba un delito de odio. El grupo se había citado esa noche en la zona con el objetivo de ir a amedrentar a homosexuales.

Con las penas pactadas, no tendrían que ingresar en un centro de menores, aunque su libertad podría ser revocada en el caso de que volvieran a delinquir o incumplieran alguno de los términos del acuerdo. Para siete de ellos, la pena a imponer será nueve meses de libertad vigilada; mientras que para otros dos, que tuvieron una participación más activa en los hechos, se ha acordado nueve meses de internamiento en un centro. Uno de ellos no tendrá que cumplirlo, porque ha cumplido la pena con el tiempo que estuvo encerrado preventivamente durante la instrucción de la causa; mientras que el segundo ya está internado por otros delitos y era el único de los acusados que estaba en libertad. El acuerdo ha pactado indemnizaciones que suman 65.000 euros por las lesiones y los daños morales. Asimismo, los acusados no podrán acercarse a menos de 200 metros a la víctima durante los próximos dos años.

Los hechos ocurrieron la noche del 14 de febrero de 2021 cuando un grupo de jóvenes se lanzaron, alguno de ellos con un palo en la mano, contra otros tres hombres que estaban en el parque al grito de "Maricones de mierda, os vamos a matar". Dos lograron huir, pero los agresores apresaron al tercero y le propinaron una brutal paliza que le causó secuelas tanto físicas como psicológicas. Éste es el segundo juicio que se celebra por estos mismos hechos.

El otro juicio

El año pasado ya fueron enjuiciados cuatro mayores de edad implicados en la agresión en una sentencia que fue polémica, ya que el juzgado no consideró probado que tres de los implicados hubiera participado activamente en la agresión. Entre ellos, el que estaba considerado como el presunto cabecilla y que resultó absuelto por falta de pruebas. La sentencia está recurrida en la Audiencia Provincial, que debe decidir si anula el primer juicio y ordena repetirlo. Los menores que ahora se han declarado culpables señalaban a este acusado como una de las personas que participaron en la agresión.

Para la acusación particular que ejerce en nombre la víctima el abogado José Barragán, del despacho ilicitano Vilai, esta confesión puede ayudar a que la Audiencia revoque la sentencia de los mayores y que este acusado pueda ser condenado por la agresión. El juzgado de lo Penal impuso un año de cárcel por un delito de odio a tres de los cuatro acusados y el cuarto quedó absuelto.

Negociaciones

Con el acuerdo cerrado en el proceso del juzgado de Menores, se ha evitado un largo juicio de tres días de duración, en el que la víctima iba a tener que ir a declarar el lunes y revivir unos hechos por los que todavía sigue teniendo secuelas psicológicas. Durante toda la semana la acusación había estado negociando un posible acuerdo con los implicados y que finalmente pudo zanjarse poco antes del juicio.

La principal duda estaba con los dos menores acusados de haber intervenido en la paliza y que son hermanos, defendidos por el abogado Aitor Esteban Gallastegui, que finalmente han admitido los hechos a cambio de una reducción en la condena. En el juicio de los mayores de edad, todos los procesados contestaron con evasivas bien negando haber participado en la paliza, o asegurando que ni siquiera estaban allí. Su declaración en el otro juzgado estaba condicionada porque no podían decir nada que pudiera perjudicarles en este juicio. Solo uno de estos dos menores está internado en régimen cerrado, pero no por la agresión homófoba por su implicación en otros hechos delictivos.

El acuerdo estuvo a punto de irse al traste a pocos minutos del juicio, ya que una de las acusadas aseguraba que ella no había hecho nada y que no pensaba conformarse. Por un momento, el juicio estuvo a punto de celebrarse solo para ella, con la posibilidad de que el resto de los acusados pudieran ser interrogados sobre si la chica participó o no. Al final, aceptó el acuerdo. Otro de los menores se encontraba en Francia en el día en que estaba señalada la vista, pero vendrá el jueves de la semana que viene a confirmar el acuerdo, después de haber autorizado a su abogada, la letrada Aurora Gámez, que cerrara el acuerdo.