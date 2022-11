Numerosos guardias civiles y policías nacionales de la provincia de Alicante acudirán este próximo sábado en Madrid a una manifestación convocada por la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) y el Sindicato Unificado de Policía (SUP) para exigir al Gobierno "los mismos derechos socio-laborales que el resto de Cuerpos y una serie de avances inaplazables". Entre las mejoras y derechos laborales que piden que sean reconocidos figuran la aplicación de la jubilación anticipada para guardias civiles y policías nacionales, la inclusión de los agentes en la jornada laboral de 35 horas semanales con turnos de trabajo y la reclasificación de las escalas básicas de ambos Cuerpos.

El SUP y la AUGC también reclaman al Ejecutivo que cumpla el acuerdo de equiparación salarial firmado y que las horas de servicio anuales se homologuen para disponer de las mismas que otros policías.

Unidad de acción

El sindicato policial y la asociación de guardias han realizado este llamamiento a los agentes en unidad de acción y anuncian que están preparados para utilizar todos los mecanismos que permite el ordenamiento jurídico hasta conseguir sus demandas. "Juntos somos más fuertes, por lo que no sólo pueden asistir los afiliados de la provincia de ambas organizaciones, también pueden acudir aquellos que no sean socios, cualquier persona o los integrantes de otras asociaciones y sindicatos, bajo sus siglas o sin ellas".

Los convocantes de la protesta señalan en un comunicado que "no podemos continuar siendo trabajadores esenciales y estar discriminados por la falta de derechos". Sobre la jubilación anticipada indican que está garantizada en la Constitución, pero ni los guardias civiles ni los policías nacionales disfrutan del derecho a la reducción de la edad de jubilación.

Asimismo, denuncian que el riesgo o la peligrosidad es la misma o incluso mayor que la de otros cuerpos policiales, "pero no está contemplada, al igual que tampoco existen índices correctores sobre la jubilación de guardias civiles y policías Nacionales. Es uno de los agravios que se desprende del incumplimiento de la cláusula octava del acuerdo de equiparación salarial".

Los agentes de Alicante, añade el comunicado del SUP y de la AUGC, saben que es necesario salir a la calle "para no continuar con la pérdida poder adquisitivo y lograr una jornada laboral digna. No somos policías de tercera y tanto la Asociación Unificada de Guardias Civiles como el Sindicato Unificado de Policía ya trasladamos a las respectivas Direcciones Generales que se

aplique la jornada laboral de 35 horas semanales". Señalan igualmente que no es tolerable que los integrantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado "seamos los últimos en materia de derechos en comparación con el resto de funcionarios públicos. Y tampoco lo es que los turnos de trabajo todavía no hayan llegado para los guardias civiles".

Escalas

En cuanto a las escalas, afirman que el Gobierno tiene sumidos en el olvido a los integrantes de la escala de cabos y guardias y la escala básica de la Policía Nacional. "El alto compromiso y sacrificio, el nivel de responsabilidad, la complejidad de las tareas policiales y la importancia de su desempeño profesional corresponden a un nivel superior al actual C1", según la AUGC y el SUP.

La manifestación del sábado en Madrid partirá a las doce del mediodía desde la Puerta del Sol y los agentes se desplazarán hasta el Congreso de los Diputados, pasando por la calle Alcalá, Cedaceros y la Carrera de San Jerónimo.