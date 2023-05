Cuatro personas han resultado heridas, ninguna de ellas de gravedad, en tres accidentes de tráfico ocurridos en menos de 24 horas en Alicante, según fuentes del Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) y de la Policía Local. En uno de ellos una joven denuncia que fue atropellada por un coche cuando cruzaba por un paso de peatones con su perro, que también fue atendido por un veterinario por el golpe.

Uno de los accidentes se ha producido sobre las ocho de la mañana en una intersección de la avenida Condes de Soto Ameno. Por causas que investiga la Policía Local, inicialmente se han visto involucrados una moto y un coche y a continuación el vehículo de dos ruedas ha atropellado a una peatón que iba por la acera.

Al lugar se han desplazado varias patrullas de la Policía Local, así como una ambulancia del SAMU y dos unidades de Soporte Vital Básico (SVB).

Según el CICU, el equipo médico del SAMU ha asistido a dos personas heridas, entre ellas a la peatón, y ambas presentaban contusiones.

Una de las personas heridas es una joven de 20 años que ha sido evacuada en una de las ambulancias de SVB al Hospital General Doctor Balmis de Alicante. El segundo herido es un joven de 18 años, que ha sido trasladado en la otra ambulancia SVB al Hospital de Sant Joan d'Alacant.

Por otro lado, a las 17:15 horas de ayer martes entró un aviso en el CICU mediante el que se alertaba de un accidente de coche y moto en la carretera de Ocaña, en el término municipal de Alicante.

El CICU movilizó una unidad del SAMU y una ambulancia convencional. El SAMU asistió al motorista, de 34 años, que presentaba politraumatismo y posteriormente fue trasladado al Hospital General Doctor Balmis de Alicante en una ambulancia de Soporte Vital Avanzado.

El tercer accidente ocurrió el martes por la mañana en la calle Periodista Rodolfo Salazar de Alicante. Una joven de 27 años ha denunciado a este diario que fue atropellada con su perro en un paso de peatones y que tanto ella como su mascota resultaron contusionados. La joven asegura asimismo que tras el accidente la mujer del conductor le insultó repetidas veces y que el hombre le dijo "que lo que yo quería era quitarle el dinero y llamar la atención, que él era corredor de seguros y que yo no tenía ni idea de con quién me estaba metiendo".

Según la joven, estaba paseando a su perro, al que le falta el ojo derecho y tiene 12 años, y se dispuso a cruzar por un paso de peatones cogiéndolo del arnés. "El coche hizo el amago de parar, por lo que el perro y yo avanzamos y el coche siguió, causando que mi perro y yo nos estampásemos contra el lateral del vehículo", afirma la joven, que asegura que el conductor se bajó "y lo primero que dijo es que yo me había tirado, luego que yo había dudado en cruzar y que por eso siguió, a lo que yo dije que iba a llamar a la Policía y su mujer me gritó que ya llamaba ella, que era amiga de varios agentes y que me iba a enterar".

La peatón llevó el perro al veterinario y le indicaron que tiene "un poco de inflamación en la zona del golpe y el ojo izquierdo enrojecido". La joven también acudió posteriormente a Urgencias al notar mucho dolor en las muñecas. "Tengo contusiones en las manos por el golpe y por intentar parar el coche", afirma la joven, que añade que es azafata de vuelo y no puede trabajar sin poder mover las manos.