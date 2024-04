Mario Picazo avisa de algo que nadie se ha dado cuenta: "Cada vez hay menos"

Ya se han empezado a instalar en nuestra geografía masas de aire más cálidas que sumado al apporte de buenas horas de insolación hará que las temperaturas el fin de semana lleguen a los 30 grados en algunas zonas. "A lo largo de la semana el mercurio volverá a escalar progresivamente y para el fin de semana notaremos hasta calor en algunas comarcas del sur peninsular", explica Mario Picazo en su predicción meteorológica semanal.

Huracanes

Por otro lado, Picazo ha advertido que la temporada de huracanes en el Atlántico este 2024 promete ser especialmente activa, con un 10-15% de probabilidades de batir récord de 30 ciclones con nombre registrado en 2020. "Uno de los factores principales puede ser la formación de La Niña en el Pacífico ecuatorial durante estos próximos meses. Es un fenómeno que suele amplificar la actividad tropical en el Atlántico", explica.

"Se formarán en total 23 ciclones tropicales con nombre de los cuales 11 llegarán a ser huracanes. De esos, 5 podrían llegar a ser de intensidad 3 o superior convirtiéndolos en huracanes de mayor impacto", advierte el experto.

Algo ha cambiado

Por otro lado, y además de para compartir predicciones meteorológicas, el meteorólogo de eltiempo.es, Mario Picazo, se mantiene muy activo en redes sociales con el objetivo de visibilizar el cambio climático y sus consecuencias, así como otros fenómenos naturales o curiosidades que están ocurriendo en cualquier parte del mundo.

"Hace años cuando volvías de un largo viaje casi no se veía a través del cristal delantero del coche por la cantidad de insectos que habían impactado sobre él", escribió hace tiempo en su perfil de X. "Hoy eso ya no pasa. ¿Cristales anti-insectos? No".

En este sentido, el experto da un giro que nadie esperaba: "Cada vez hay menos insectos por contaminación y cambio climático", sentencia. Por lo tanto, es una forma de demostrar las terribles consecuencias que tiene el cambio climático en nuestro planeta. Cuantos menos insectos haya, significa que más ha avanzado.