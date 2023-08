El Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil de Alicante ha investigado a tres responsables de dos establecimientos de Dénia y Callosa de Segura y otros dos en la provincia de Valencia por comercializar presuntamente medicamentos de uso veterinario de forma irregular, según informa el Instituto Armado. La Guardia Civil inspeccionó los establecimientos de los investigados por un delito contra la salud pública e intervino casi 7.500 comprimidos y más de un centenar de otros envases de distintos medicamentos.

Según la Guardia Civil, las investigaciones del Seprona se iniciaron tras una inspección realizada por los agentes en un establecimiento especializado en alimentación animal, donde hallaron 100 comprimidos de medicamentos sospechosos que fueron incautados.

Una vez analizados se averiguó que se trataba de una medicación cuya administración no está permitida en España, por lo que la Guardia Civil continuó con la investigación e inspeccionó otros tres establecimientos e incautó otros 7.371 comprimidos que se estaban vendiendo en estos establecimientos de forma irregular. Algunos medicamento se intervinieron porque su venta es ilegal en España, otros porque, aunque son legales, se estaban vendiendo sin prescripción veterinaria pese a ser preceptiva para su distribución; y otros porque aún a pesar de no estar sujetos a prescripción facultativa requieren que el establecimiento esté autorizado y no era el caso de los locales inspeccionados.

El Seprona procedió a mediados de julio a investiga a dos hombres y una mujer, de entre 45 y 54 años y todos de nacionalidad española. Una de las personas investigadas es responsable de los dos establecimientos de la provincia de Valencia y las otras dos las propietarias de los locales inspeccionados en Dénia y Callosa de Segura.

Medicamentos intervenidos

De los medicamentos destinados a uso animal intervenidos, 7.390 son comprimidos ilegales, 81 comprimidos están sujetos a prescripción veterinaria y se estaban expidiendo sin ella y otros 128 son envases de medicamentos no sujetos a prescripción, pero para cuya venta los establecimientos inspeccionados no estaban autorizados.

La Guardia Civil recuerda que el uso de medicamentos veterinarios no autorizados expone a los animales a riesgos para su salud y si se trata de animales destinados al consumo humano puede suponer riesgos también para el consumidor. Por otro lado, al comercializarse de forma clandestina y sin control sanitario, colateralmente producen otros perjuicios, por ejemplo, para el medio ambiente.

Las diligencias han sido puestas a disposición del juzgado de Instrucción número 3 de Denia. La operación ha sido desarrollada por la Unidad de Protección de la Naturaleza (Uprona) de la Comandancia de la Guardia Civil de Alicante, que ha contado con el apoyo de la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Policial (Europol), a la que se solicitaron datos sobre el origen de los medicamentos intervenidos, procedentes de Alemania, Francia y Países Bajos, lo que permitió a los investigadores llegar hasta los investigados.

También se ha contado con la colaboración del Área de Inspección de Farmacia de la Conselleria de Sanidad en Alicante y el Departamento de Inspección y Control de Medicamentos de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS).