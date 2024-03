Una vecina del incendio de La Vila: "Cuando intenté salir había mucho humo"

Una de las vecinas del mismo rellano de la vivienda siniestrada en Mariners 1 donde han fallecido tres miembros de una familia (abuela, padre e hijo) cuenta que le despertó la alarma de incendios. "Cuando intenté salir había mucho humo y no podía salir", afirma la joven que vive en el mismo rellano y a solo dos apartamentos de donde se ha producido el incendio. Hasta que no han apagado el incendio los bomberos "no me han podido sacar", ha indicado. La joven se mostraba aún consternada por lo ocurrido y también al haberse enterado que habían muerto sus vecinos en el siniestro. Las víctimas: un niño de cinco años, su padre y su abuela.

Marina Costa y Daniel Salas viven en la segunda planta del edificio. "Estábamos durmiendo y oímos gritos. Me despertó una persona gritando: 'Tenemos que salir, tenemos que salir' y una alarma muy fuerte...". Eran las 2.15 horas cuando comenzaron a oír los gritos. "Salimos toda la gente evacuando el edificio", afirman los jóvenes.

Una vez fuera, no podían dejar de mirar el fuego. El incendio de Campanar, en València, está en la mente de todos. "Por suerte los bomberos vinieron rápido y el fuego estaba muy localizado", indica Marina. "Lo extinguieron enseguida".

Daniel afirma que "pasaba el tiempo y no eran las mismas imágenes" que han quedado en la retina de todos. Eso "nos dio tranquilidad" de que "no estábamos en un incendio igual". Marina afirma que "teníamos miedo después de lo de València, es en lo primero que he pensado. Y en el revestimiento del edificio".

Cuando extinguieron el fuego, "sobre las 5 de la mañana, empezamos a poder entrar ya planta por planta. Luego ya hemos podido dormir con algo de tranquilidad".

Los jóvenes aseguran que en el edificio aún huele mucho a humo y los ascensores están llenos de restos.

Alrededor de 120 personas han sido evacuadas del incendio en el edificio y otras han tenido que quedarse por seguridad en sus casas. El fuego se ha declarado en un edificio de gran altura, que dispone de 24 plantas, de las cuales la 11 correspondiente a la torre 3 ha sido la afectada.

Por ahora se están investigando las causas del incendio.

