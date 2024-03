Concentraciones en Fontcalent y Villena por el asesinato de una trabajadora de la cárcel de Tarragona

Más de 200 funcionarios de los centros penitenciarios de Fontcalent -Alicante Cumplimiento y Hospital Psiquiátrico- y de Villena se han concentrado esta mañana en la puerta para guardar un minuto de silencio en memoria de Nuria, la compañera asesinada por un preso en la cocina de la cárcel de Más d´Enric en Tarragona, y para mostrar su repulsa por un crimen que podría haber ocurrido en cualquier prisión del país.

La concentración convocada por los sindicatos, a la que se ha sumado en Alicante el director de la cárcel de Fontcalent, se ha celebrado también en el resto de prisiones del país. Los concentrados han mostrado su consternación y rabia por la muerte de Nuria a manos de un recluso condenado por asesinar a una mujer, el primer asesinato de un trabajador penitenciario en su puesto de trabajo.

Los funcionarios reclaman más medios personales y materiales para garantizar su seguridad, pero consideran que una medida prioritaria para frenar la escalada de agresiones que sufren por parte de los reclusos es que se les dote de la condición de agente de la autoridad. El pasado año se registraron oficialmente 17 agresiones con lesiones en las prisiones de Alicante y Villena, pero los funcionarios alertan de que hay más incidentes que se registran y no se contabilizan.

Concentración en Villena. / INFORMACIÓN

El delegado de ACAIP-UGT en Alicante Cumplimiento, Emilio Flores, ha hablado en nombre de los concentrados para denunciar que el asesinato de la cocinera en la prisión de Tarragona "no debería haber ocurrido nunca y no puede volver a ocurrir". Flores ha exigido medidas "para proteger nuestra vida, la de todos los compañeros y la de todos los internos. Seguiremos aquí hasta que esto se consiga, hasta que garanticen nuestra seguridad cada vez que vamos a trabajar".

Carga de trabajo

Una de las quejas es que "hay mucha carga de trabajo para muy pocos funcionarios -muchas veces nos encontramos con uno a cien-, los medios son mínimos y nos enfrentamos cada día a situaciones conflictivas", señala el delegado sindical.

Flores ha recordado la necesidad de que les consideren con urgencia como agentes de la autoridad: "Nosotros cuando entramos ahí y trabajamos somos Estado, nuestro reglamento nos exige que actuemos con autoridad, pero no la tenemos reconocida". El portavoz de ACAIP-UGT ha añadido que los funcionarios de prisiones legalmente no son agentes de la autoridad y "eso es una prioridad, es un medio de prevención para que, ante cualquier acto violento, amenaza o agresión se lo piensen dos veces. A partir de ahí, medios personales y materiales, los que haga falta". Flores se queja de que las agresiones les salen gratis cada día a los reclusos y afirma que durante los últimos años "cada vez hay más agresiones pese a que la población penitenciaria es menor".

Los sindicatos convocantes de las concentraciones -CSIF, ACAIP-UGT, CC OO y CIGC-, a las que se han sumado también los miembros de "Tu abandono me puede matar" (TAMPM), señalan en un comunicado que la política penitenciaria actual está centrada en "maquillar estadísticas, no tiene en cuenta uno de los principios básicos de nuestra legislación penitenciaria, que es adaptar el tratamiento al perfil concreto de cada interno, es decir, la individualización del tratamiento. No se pueden aplicar políticas generalistas a perfiles tan distintos".

La población reclusa ha cambiado mucho en los últimos 20 años y el sistema debe adaptarse a estos cambios, tanto en protocolos, como en dotación de medios materiales y humanos, indican los sindicatos.