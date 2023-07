El Ilustre Colegio de la Abogacía de Alicante (ICALI) ha rendido un homenaje a más de un centenar de colegiados y colegiadas que este 2023 cumplen 25 y 50 años de incorporación profesional a la institución.

El acto, que ha tuvo lugar el el viernes en el Paraninfo de la Universidad de Alicante (UA), fue presidido por el decano, Fernando Candela, y estuvieron presentes diferentes miembros de Junta de Gobierno del ICALI, así como autoridades como el decano del Ilustre Colegio de la Abogacía de Valencia (ICAV), José Soriano Poves.

El diputado 7º del ICALI y presidente de la Sección de Mediación del Colegio, Alberto Díez Veza, fue el encargado de dirigir unas palabras al auditorio en representación de sus compañeros y compañeras al celebrar también sus 25 años de ejercicio profesional. “Sabemos que nuestro trabajo implica un compromiso importante, no solo con nuestros clientes sino también con la sociedad. Quienes estamos en primera línea intentemos hacer que la Justicia sea un poco más justa si cabe, ejercemos una de las profesiones más gratificantes, apasionantes y nobles, que existen”, reflexionó el abogado y mediador.

50 años de colegiación

El Colegio de la Abogacía de Alicante ha querido rendir tributo también a los colegiados y colegiadas que celebran 50 años de incorporación a la profesión. Este 2023 celebraban esta efeméride los letrados y letradas: Francisco Javier Alberola Moya, José Asensi Sabater, Carmen Ayela Samper; Tomás Francisco Llopis López; Julio Antonio Pedro-Viejo Penalva; y Juan Miguel Yribarren Acha.

“Como jurista he llega a la conclusión de que el derecho no solo emana del Parlamento, la tradición que hemos heredado, de los jueces que imparten justicia, sino de todos aquellos actores de la vida real que son los que lo modelan y uno de esos actores son los abogados. Sois los auténticos artífices del Derecho vivo, sin abogados no habría libertad, ni democracia ni paz social”, ha reseñado Asensi.

Por su parte, María del Carmen Ayela, ha expresado lo “decididamente importante de ampliar el ejercicio de la profesión a otras materias como el deporte o la acción social”. “Para ello es necesario estructurar el despacho de forma que nos permita llevar adelante otras actividades que son muy interesantes” y enriquecen nuestro ejercicio profesional, ha subrayado.

La abogada ha querido acabar su discurso recordando las palabras del antiguo decano del ICALI Luis Berenguer “Carmen siente el orgullo de la toga. Sintamos el orgullo de nuestra profesión que es puntal de la democracia, nosotros llevamos la justicia al ciudadano de a pie, transformamos los problemas de nuestros clientes en acciones jurídicas para que las personas vean cumplidas sus derechos”.

El decano del ICALI cerró con su discurso este emotivo acto en que el reivindicó el orgullo de ejercer la profesión de la abogacía. “Este es un acto para estar rendir homenaje a los nuestros y a su trayectoria. Esta es vuestra historia”. Por otro lado, Candela manifesto que “cuando reivindicamos la mejora integral del Turno de Oficio, las pensiones de nuestro colectivo o cualquier otra cuestión que nos afecte debemos hacerlo trasladando a la sociedad que somos una profesión de primer orden, relevante y fundamental”.