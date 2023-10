La Audiencia Provincial ha absuelto al ex vicealcalde de Alicante y ex concejal de Atención Urbana Andrés Llorens y al ex concejal de Hacienda Juan Zaragoza, así como otros tres acusados por el llamado caso Isjoma, según la sentencia a la que ha tenido acceso este diario. El tribunal no ha encontrado probados los delitos que les imputaba la Fiscalía Anticorrupción. El fallo, que no es firme y contra el que caba recurso, ha sido dictado casi un año después de que terminara el juicio y tiene más de un centenar de folios. La Sección Primera no ha visto probado que se fraccionaran contratos desde el Ayuntamiento para que se encargaran al margen de la adjudicación numerosos trabajos a la mercantil Isjoma para el montaje de escenarios y el suministro de materiales de actividades festeras; ni que los dos ex concejales acusados manipularan a la mesa de contratación del Ayuntamiento para renovar a Isjoma la contrata en el concurso público celebrado en 2009.

El juicio por el llamado caso Isjoma quedó visto para sentencia el 6 de ocubre de año pasado. La Fiscalía reclamaba las penas de tres años de cárcel y 25 de inhabilitación para Andrés Llorens por prevaricación; mientras que para Zaragoza se pedía un año de cárcel y siete de inhabilitación por el mismo delito y por revelación de secretos. Se acusaba también al empresario de Isjoma , Isidro García, y a dos técnicos municipales. En esta causa estaba imputado también el exjefe de Atención Urbana, Víctor López, que falleció en 2021. Les acusaban de haber beneficiado a García y a su mercantil Isjoma en el contrato del montaje de escenarios y suministro de sillas en actividades festeras en el concurso de 2009 y al que optaba otra empresa, Alavés Montajes y Realizaciones, con una oferta 960.000 euros más barata. El TSJ anuló ese concurso en 2015 y resolvió que la contrata debió haber sido para Alavés. Isjoma ganaba el concurso desde 1987. El fallo asegura que "no se ha probado que existiera la voluntad por los acusados de contratación reiterada y por un período superior a un año infringiendo con ello la legislación que prohíbe que los contratos menores tengan una duración superior a un año que sean objeto de prórroga o de revisión de precios".