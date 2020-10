Inviertis se ha proclamado la startup ganadora del reto ‘Proptech for sale’ impulsado por la Sareb y Alicante Open Future, la iniciativa de innovación y emprendimiento de Telefónica y la Universidad de Alicante. Así lo ha determinado el Comité de Dirección de Sareb, después recibir un total de 21 propuestas en su inicio y de valorar el pasado 10 de septiembre las tres propuestas finalistas presentadas durante la Demo Day.

El reto ‘Proptech for sale’ busca la reinvención creativa del proceso de venta de viviendas con el objetivo de encontrar una propuesta tecnológica o de modelo de negocio que permita aumentar el número de inmuebles vendidos a clientes locales o internacionales, que por razones de localización no pueden participar de forma presencial en el proceso de venta. Inviertis, perteneciente al parque tecnológico TecnoCampus de Mataró, ha sido la mejor propuesta para el jurado y opta a un contrato de comercialización de 10 inmuebles alquilados de Sareb que contempla unas comisiones de venta de hasta 30.000 euros para desarrollar su proyecto enfocado a la simplificación del proceso de compraventa de viviendas y otros activos a clientes que no pueden gestionarlo ‘in situ’.

Idoia Maguregui, subdirectora general de innovación y medios de la Sareb; Rafael Muñoz, vicerrector de innovación de la Universidad de Alicante; y Bruno Vilarasau, director de Administraciones Públicas y Sociedad Digital de Telefónica en Catalunya, Comunidad Valenciana, Illes Balears y Región de Murcia, recibieron las tres propuestas finalistas.

La organización coincide en que “ahora toca que Inviertis desarrolle su piloto y pueda perfeccionar este proceso de venta de viviendas enfocado a un tipo de cliente cada vez más habitual”. Además, también destacan que que “ha sido un proceso ilusionante que ha permitido ver la evolución de todas las iniciativas, y no solamente la ganadora, sino también el resto de las propuestas finalistas y otras startups, que han aportado mucho e incluso ya han entablado contacto con la organización para estudiar avances en los distintos proyectos”.

Inviertis

Inviertis es una plataforma de compra y venta de inmuebles que ya acogen inquilinos y que permite invertir en rentabilidad desde el primer día. La gran novedad que presenta esta startup es la simplificación de la inversión inmobiliaria, hasta el punto en el que los inversores tienen a tan solo un click toda la información necesaria para una toma de decisiones rápida e informada y deban solo de ocuparse de seleccionar el producto que le sea más adecuado y ver como renta su inversión.

Para ello, Inviertis selecciona inmuebles con rentabilidad brutas que superan el 4,5%, que son interesantes por localización o características. Se estudia la propiedad y un equipo de la empresa certifica el estado de la propiedad para que la información en nuestro portal sea 100% veraz, informan desde la UA. El objetivo es convertirse en un mercado desde donde el pequeño y mediano inversor pueda acceder a todo lo necesario para maximizar su rentabilidad.

Las otras startups finalistas

Las dos candidatas que también han participado en la final del resto han sido eCapture3D i MXND. La primera, perteneciente a Extremadura Open Future, presentaba una propuesta de solución de modelado tridimensional que facilita la visualización online de inmuebles a través de la utilización de un smartphone. La segunda, proponía un recomendador con inteligencia artificial para compradores, a través de un equipo del parque científico de la Universidad de Alicante.