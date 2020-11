Tres nuevas empresas de base tecnológica (EBT) impulsadas por diferentes investigadores de la Universidad de Alicante se unen al Parque Científico. Las nuevas EBT han sido constituidas ante notario con la participación de un 5% por parte de la Fundación Parque Científico de Alicante cuyo presidente es el rector de la UA, Manuel Palomar.

Las nuevas empresas nacidas en el seno de la Universidad de Alicante abarcan diferentes sectores como la salud, la inteligencia artificial o los combustibles verdes, pero con un denominador común, “lo hacen desde la innovación e investigación realizada en la propia Universidad de Alicante que ha dado lugar a nuevas patentes o conocimiento tecnológico que ahora se aplica a través de empresas que, con la participación de los investigadores y la Fundación Parque Científico, completan el ciclo de transferencia de conocimiento a la sociedad a través de la implementación de las nuevas tecnologías de forma práctica”, ha señalado Manuel Palomar.

European Technological Consortium

Empresa promovida por el investigador José Miguel Molina, del departamento de Química Inorgánica. European Technological Consortium centrará su actividad inicial en la construcción de refinerías “verdes” dedicadas a la producción de combustibles diésel y aceites de base convencionales mejorados, a partir del procesamiento de aceites usados de origen mineral, como aceites de motor usados o fluidos hidráulicos. La tecnología explotada por la EBT les permitirá ofrecer productos, cuyas principales ventajas serían el precio y la calidad, a estaciones de servicio independientes y fabricantes de lubricantes, principalmente. Además, está previsto que en el futuro la empresa acometa dos nuevas líneas de negocio relacionadas con la fabricación de catalizadores más eficientes y de filtros antibacterianos.

Femirf Soluciones Tecnologicas Basadas en IA

Promovida por el investigador Miguel Ángel Cazorla, del Instituto Universitario de Investigación Informática. Femirf Soluciones Tecnologicas Basadas en IA se centrará en la aplicación de inteligencia artificial en el sector de la salud ofreciendo distintos servicios y productos enfocados a mejorar la autonomía y la calidad, en definitiva, la vida, de aquellas personas que presentan algún grado de dependencia. Los servicios de AdaptAI están dirigidos principalmente a las residencias de ancianos o clínicas que alojen a personas con algún grado de dependencia que requieran ser monitorizados, tales como casas tuteladas, centros de día o asociaciones, entre otras.

EIEH Intitutte

Empresa promovida por el investigador Alejandro Martínez, del departamento de Química Analítica, Nutrición y Bromatología. El proyecto empresarial European Institute of Exercise and Health (EIEH) explotará el know-how acumulado por el promotor en los campos de la Salud y las Ciencias de la Salud. En concreto, las líneas principales de actividad de la empresa se centrarán en asesoramiento científico-técnico que comprende la evaluación, estudio, análisis y valoración de las capacidades físicas y fisiológicas a individuos o colectivos y la mejora de la condición física y salud a través de pruebas físicas o test de laboratorio y en formación especializada no universitaria en relación con distintas especialidades deportivas.

La nueva empresa también tiene previsto el lanzamiento de una revista científica, European Journal of Exercise and Health, en Ciencias del Deporte y Salud; por último, se plantea el diseño de una App que, por un lado, conecte empleadores con estudiantes y egresados y, por otro, sirva de plataforma de formación adicional en técnicas deportivas específicas integrando contenido específico mediante e-learning.