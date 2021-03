La Asociación 361º y la Universidad de Alicante celebrarán el martes 16 de marzo una nueva edición de las Jornadas de Publicidad Adlicante bajo el lema “El Gran Salto”.

El encuentro, que tendrá lugar de manera online, contará con la participación de dos perfiles procedentes de las agencias Sra. Rushmore y TBWA España.

Como sucedió en la última edición, estos dos profesionales tienen un elemento en común: la licenciatura en Publicidad y Relaciones Públicas por la Universidad de Alicante.

La jornada constará de una mesa inaugural, así como de dos ponencias online de 45 minutos, seguidas por sendos turnos de preguntas.

La primera de ellas estará protagonizada por Sandra Cano, redactora creativa en Sra. Rushmore, y la segunda por Javier Martínez, director creativo en TBWA-España.

Ambos repasarán claves y consejos para acceder al mundo profesional tras superar el grado, así como el desarrollo de diversas campañas y las características propias del trabajo en una gran agencia.

Aportarán información clave y motivadora que anime al alumnado a dar ese “Gran Salto” al mundo laboral, que da título a la jornada y que tan relevante resulta para el desarrollo de su carrera profesional.

Inscripción

La edición de este año comenzará a las 9:30 horas. La apertura contará con la participación de Raúl Ruiz, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales; María del Carmen Carretón, directora del departamento de Comunicación y Psicología Social de la UA; y Ángel González, presidente de la Asociación 361º.

El cierre será a cargo de Natalia Papí, vicedecana de Publicidad y Relaciones Públicas en la Facultad de Económicas de la UA.

La inscripción está reservada para los estudiantes y el profesorado de la Universidad de Alicante, así como para las empresas socias y colaboradoras de la Asociación 361º.

La Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales ha puesto a disposición un formulario para la inscripción del alumnado y el profesorado.

Las empresas socias y colaboradoras también pueden solicitar su inscripción en el email: secretaria@asociacion361.es

Ponentes

Javier Martínez (Orihuela, Alicante. 1987), director Creativo en TBWA\ España, es licenciado en Publicidad y Relaciones Públicas por la Universidad de Alicante (2005-2009).

Comenzó su carrera como director de arte en 2009, en AdMan Comunicación (Alicante).

Después de un año se fue a Madrid para entrar en el departamento creativo de Leo Burnett, donde estuvo más de 4 años trabajando para clientes como Fiat, Jeep o Axa, y aprendiendo de la mano de algunos de los creativos más reconocidos de España.

Después pasó a ser director de arte senior en Ogilvy & Mather una de las agencias creativas más grandes del país, en la que trabajó para Ford, Iberia Airlines, Turismo de España o DGT, y finales de 2017 se unió al equipo creativo de The&Parnership como director de arte senior para Toyota.

En marzo de 2020 es nombrado Director Creativo de TBWA\ España para McDonald’s, cargo que desempeña hasta el día de hoy, siendo parte de la renovación de la compañía creativa liderada por Juan García-Escudero (CCO).

A lo largo de sus más de 10 años de experiencia, algunos de sus trabajos han sido reconocidos en festivales nacionales e internacionales como Cannes Lions, Clio Awards, Art Directors Club of Europe, El Sol, CdeC, FIAP, Laus o El Ojo de Iberoamérica entre otros, y han sido destacados en publicaciones como Forbes, Mashable, CNN, Vogue o The Verge.

Sandra Cano-Ludeña Carrasco (Mota del Cuervo 1988), creative copywriter en Sra Rushmore, es licenciada en Publicidad y Relaciones Públicas por la Universidad de Alicante (2006-2011) y tiene el máster Intensivo Incubation Young Camp en The College of Everything (2012).

Sus comienzos en agencia se sitúan en Grupo Camaleón (Alicante) donde realizó sus primeras prácticas.

Tras un Erasmus en Bergen (Noruega), se instaló en Madrid. Primero como ejecutiva de cuentas junior en Publicis España, cambiando después al mundo creativo.

Preparó su porfolio y entró a trabajar a LOLA MullenLowe para marcas como Scrabble, Cornetto, Líbero, Pictionary durante más de 2 años.

Desde 2015 vive en la casa de Sra Rushmore. Al comienzo, formando parte del equipo Vodafone y, actualmente, trabajando para marcas como ING, Ladrón de Manzanas y Volvo junto a algunos de los grandes creativos de este país.

Varios de sus trabajos han sido reconocidos en festivales internacionales como Cannes Lions, Festival El Sol, El Ojo de Iberoamérica, New York Festival; y nacionales como Inspirational y c de c.