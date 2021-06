La Prueba de Acceso a la Universidad (PAU), también conocida como Selectividad, se celebra de manera presencial los días 8, 9 y 10 de junio. Todos los alumnos preparan sus mochilas con los artículos indispensables para tres días de asentamiento en las sedes de cada Universidad, entre bolígrafos, apuntes y prendas de ropa, también se encuentra la calculadora.

Ante la continua evolución electrónica en las aulas, las calculadoras ofrecen servicios y funciones que facilitan y resuelven los problemas del alumnado en la PAU. No obstante, aunque durante los años de bachillerato hayas utilizado y te hayan permitido según qué herramienta tecnológica, es indispensable que conozcas qué calculadoras se pueden usar en Selectividad.

La normativa en la Comunidad Valenciana

Desde el año 2015, la Comisión Gestora de los Procesos de Acceso y Preescripción sobre la utilización de las calculadoras en las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU) acuerda el uso de las calculadoras siempre que no sean gráficas y programables. En el acuerdo se detalla que aunque no posean las características ya mencionadas tampoco estarán permitidas las calculadoras que realicen cálculos matemáticos relacionados directamente con los contenidos de las asignaturas de la PAU: cálculo de matrices, resolución de sistemas, etc.

En cualquier caso se debe informar al alumnado de que todos los procedimientos deben quedar razonados en las respuestas, de esta manera los especialistas de las comisiones de Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales y de Matemáticas II descartan cualquier calculadora que pueda obtener el valor de una integral definida, la solución de un sistema de valores o el resultado de una derivada de una función en un punto.

En resumidas cuentas, en las asignaturas como Economía, Dibujo Técnico o Química, se permitirán las calculadoras que no transmitan datos, tengan una pantalla gráfica, almacenen datos alfanuméricos o resuelvan derivadas o ecuaciones. Si tienes una calculadora que cumpla alguna de las características mencionadas te mostramos las más utilizadas y recomendadas para cambiarla de cara a la PAU: