Comienza una nueva edición de los Cursos de Verano Rafael Altamira que, en este año 2021, cumplen 20 ediciones ininterrumpidas bajo la marca Rafael Altamira y 10 años de su inicio en las Sedes Universitarias. El programa, que dará comienzo el próximo 16 de junio y que finalizará el 30 de septiembre, incluye 35 cursos de muy diversas disciplinas: 9 presenciales, 4 semipresenciales, 7 duales (combinan docencia presencial y online) y 15 online, organizados por la UA y sus sedes universitarias de Torrevieja, Elda, Petrer, Villena, Cocentaina, Villajoyosa, la Nucia y la Marina.

La vicerrectora de Cultura, Deporte y Extensión Universitaria de la Universidad de Alicante, Catalina Iliescu, destaca que “en estos 20 años, se han impartido 536 cursos de verano en los que se han formado 26.000 estudiantes”.

“Hemos pasado de una primera edición en 2002 con 243 alumnos a consolidarnos y mantenernos en los últimos cinco años en una media de 1.200 matriculados por edición. Un balance tremendamente positivo y satisfactorio porque, además, el grado de satisfacción de los participantes alcanzó un 8,6 sobre 10, según las encuestas realizadas el pasado año, a pesar de las restricciones pandémicas que tuvimos que afrontar y que nos hicieron ofertar todo nuestro programa 2020 en formato online", añade. A estas cifras se sumarán los participantes de este año.

Por su parte, Larissa Timofeeva, directora del secretariado de Extensión Universitaria de la Universidad de Alicante, destaca que "con esta edición se cumplen 10 años del inicio de los Cursos de Verano bajo la marca Rafael Altamira en las sedes universitarias de la UA, una apuesta decidida por acercar el conocimiento a toda la provincia que en este 2021 se manifiesta con 16 cursos impulsados por las sedes".

Por este motivo, Timofeeva agradece la “generosidad e implicación de los directores de las sedes y de los Ayuntamientos de las respectivas localidades en las que se ubican, ya que a pesar de la no presencialidad de muchos de los cursos, no han dudado en proponer una amplia oferta abierta a la participación de personas de cualquier lugar, aunque esto no implique su presencia física en su localidad".

Líneas prioritarias

Las líneas prioritarias de los cursos en esta edición 2021 están marcadas por el estrecho vínculo con el mundo profesional, con ofertas formativas orientadas a perfiles diversificados y con un perfil profesionalizante que ya ha sido prioritario en las últimas ediciones.

La diversidad temática abarca ciencias de la salud (Administración de medicamentos; Comprendiendo el TDA-H, Oncología), ingenierías (Big data; Deep Learning; Historia y videojuegos. Herramientas y técnicas de gamificación docente), educación (Coeducación; Innovaciones en los entornos de enseñanza y aprendizaje con la inclusión de recursos tecnológicos; Pensamiento computacional en las aulas de primaria; Auschwitz y la memoria de los campos a los 75 años de su liberación. Herramientas para su transmisión educativa), lenguas (Nuevos retos del uso del español en el aula; L'autoaprenentatge com a recurs per al professorat de valencià; I am speaking. Oratoria en inglés y en español para futuras líderes), música (Curso internacional de Música Moderna; Música y Salud), negocios (Rock and Roll business; Lean Six Sigma - Certificación Yellow Belt. Investigación de mercados como herramienta de apoyo a startups y emprendedores), igualdad (Mujeres en deporte; Antigitanismo en la sociedad del s. XXI; Evaluación del riesgo en violencia de género; Igualdad efectiva para mujeres y hombres como principio constitucional del ordenamiento jurídico), comunicación (Marketing y moda), los dos cursos de derecho en colaboración con el Ilustre Colegio Provincial de la Abogacía de Alicante (ICALI), y otros como Astronomía: descifrando los enigmas del universo; Organoléptica del vino; La Laguna Rosa de Torrevieja: potenciales aplicaciones de sus microorganismos; Escriptura creativa; Las voces de las Escritoras contemporáneas; o La Unión Europea antes las grandes crisis: migratoria, cambio climático, Brexit, crisis económica y sanitaria.

Modalidades de los cursos

Presencial : Todas las sesiones se desarrollan en un espacio físico.

: Todas las sesiones se desarrollan en un espacio físico. Semipresencial : Una parte del curso es presencial y otra a través de Internet

: Una parte del curso es presencial y otra a través de Internet Online : Todas las sesiones se desarrollan a través de Internet

: Todas las sesiones se desarrollan a través de Internet Dual: El alumnado puede decidir si hace el curso de forma presencial o a través de Internet

16 y 30 de junio, 7, 14, 21 y 28 de julio - Lean Six Sigma - Certificación Yellow Belt

Formato: Online. 1,8 créditos ECTS

Descripción: La metodología más utilizada por las empresas que buscan la excelencia de forma sostenible. Permite mejorar la rentabilidad, reducir los plazos de entrega, aumentar la motivación de los empleados, mejorar la relación y comunicación con los clientes, y aumentar la productividad y la calidad.

Web

Del 28 de junio al 2 de julio - Rock and Roll Business. El negocio de la música contemporánea

Formato y lugar: modalidad dual (Seu Universitària de la Vila Joiosa). 2 créditos ECTS

Descripción: Cómo las estrellas del rock manejan sus negocios y carreras artísticas; diferentes posibilidades para hacer viable económicamente la creación musical como servicio propio de artistas y grupos de rock; basado en la correcta gestión empresarial de aspectos clave como innovación, producción, marketing y fiscalidad.

Web

Del 30 de junio al 2 de julio - Mujer en deporte

Formato y lugar: Presencial. Sede Universitaria de Elda. 1,6 créditos ECTS

Descripción: Situación actual del deporte femenino en España desde las principales instituciones nacionales. Sensibilizar sobre las diferencias y dificultades del desarrollo profesional del deporte femenino. Planteamientos formativos, a todos los niveles. Casos de superación en deportistas como referente social y cultural. Responsabilidad social de grandes empresas para la promoción y visibilidad del deporte femenino.

Web

Del 1 al 2 de julio - Retos de la digitalización en el derecho de la empresa y del mercado

Formato y lugar: modalidad dual, Sede Ilustre Colegio Provincial de la Abogacía de Alicante. 1,5 créditos ECTS

Descripción: Incidencia de la digitalización en el mundo empresarial y de los negocios, ya inmersos en la Cuarta Revolución Industrial con nuevas herramientas como la Inteligencia artificial, el Big Data, o el Blockchain. Ofrece una panorámica de los retos jurídicos que se plantean en sectores claves, como el societario, competencia, propiedad intelectual, publicidad y financiero.

Web

1, 2, 5, 6 y 7 de julio - Administración segura de medicamentos

Formato y lugar: Presencial. Campus de San Vicente del Raspeig. 2 créditos ECTS

Descripción: Conceptos básicos de seguridad, eventos adversos en medicamentos y nociones para la actualización de conocimientos en administración segura de medicamentos. Estrategias de seguridad de pacientes lanzada por el Ministerio de sanidad y las Comunidades autónomas para el periodo 2015-2020.

Web

2 y 3 de julio - L’autoaprenentatge com a recurs per al professorat de valencià

Formato y lugar: Semipresencial. Seu Universitària de Cocentaina. 2 créditos ECT

Descripción: Donar a conéixer a professors o futurs professors de valencià i a estudiants de Filologia, Magisteri o Traducció i Interpretació diversos recursos, mètodes i estratègies que podran usar perquè el seu futur alumnat adquirisca els coneixements bàsics de valencià.

Web

Del 2 al 16 de julio - Investigación de mercados como herramienta de apoyo para startups y emprendedores

Formato y lugar: Semipresencial. Campus San Vicente del Raspeig. 1,5 créditos ECTS

Descripción: Herramientas actuales de la investigación de mercados a las empresas de nueva creación (startups) y los emprendedores. Orientado a comprender las nuevas demandas y oportunidades.

Web

Del 5 al 8 de julio - Música y salud

Formato y lugar: Online (Seu Universitària de la Nucia) 2 créditos ECTS

Descripción: Diferentes recursos que ofrece la Musicoterapia en los ámbitos educativo y sanitario: aspectos históricos, ámbitos de aplicación, métodos, técnicas y ejercicios prácticos para su posterior utilización.

Web

Del 5 al 9 de julio - Historia y videojuegos: herramientas y técnicas de gamificación docente

Formato y lugar: Online. 2 créditos ECTS

Descripción: Entender la industria y la cultura del videojuego. Casos más relevantes del binomio Historia-Videojuegos; utilización de los videojuegos de temática histórica desde las experiencias docentes; herramientas digitales para desarrollar actividades gamificadas; posibilidades didácticas del videojuego histórico en el aula.

Web

Del 5 al 9 de julio - Coeducación: innovación, participación y creatividad para educar en igualdad (IV edición)

Formato y lugar: Online. Sede Universitaria de Villena. 2 créditos ECTS

Descripción: Sexismo en educación. Potencial de las disciplinas más participativas, creativas y artísticas, como espacios para coeducar; conocimientos y herramientas pedagógicas para el aula.

Web

Del 5 al 9 de julio - Introducción al Deep Learning

Formato y lugar: Online. 2,5 créditos ECTS

Descripción: Conocer qué es y para qué sirve el Machine Learning y Deep Learning; a qué áreas y problemas se puede aplicar; Conocer y practicar con la últimas tecnologías (software) relacionadas.

Web

Del 5 al 13 de julio - Una visión divulgativa y lúdica de los contenidos de Física de Secundaria y Bachillerato

Formato y lugar: Semipresencial. Sede Universitaria de Villena. 2,8 créditos ECTS

Descripción: El curso permite conocer las principales dificultades del alumnado al estudiar la física moderna y las dificultades encontradas por los docentes en las diferentes temáticas de física en secundaria y bachillerato.

Web

Del 7 al 9 de julio - Astronomía: descifrando los enigmas del universo

Formato y lugar: Presencial. Seu Universitària de Petrer. 2 créditos ECTS

Descripción: Últimos descubrimientos y el análisis de su difusión a través de los medios de comunicación. Actividades prácticas, observación del cielo diurno y nocturno, con la utilización de recursos materiales y virtuales y observaciones mediante el telescopio robótico del Observatorio de Busot.

Web

Del 7 al 9 de julio - Auschwitz y la memoria de los campos a los 75 años de su liberación: herramientas para su transmisión educativa

Formato y lugar: online. (Seu Universitària de Petrer). 2,5 créditos ECTS

Descripción: Principales testimonios literarios y cinematográficos sobre Auschwitz y el sistema de campos de concentración nazi y su potencial educativo para la enseñanza de la Shoah y la educación para la paz y los derechos humanos.

Web

8 y 9 de julio - Coeducació: canvis socials i identitat de gènere a l’aula

Formato y lugar: Dual. Seu Universitària la Marina-Benissa. 1,5 créditos ECTS

Descripción: Construir espais d'intervenció en contextos educatius per a formar i transformar de manera conjunta estudiants, docents i famílies en qüestions relacionades amb coeducació, afectivitat sexual i identitat de gènere.

Web

Del 8 al 9 de julio - La igualdad efectiva de mujeres y hombres como principio constitucional del ordenamiento jurídico

Formato y lugar: Dual. Campus de San Vicente del Raspeig. 1,5 créditos ECTS

Descripción: Principio de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres como principio constitucional del ordenamiento jurídico y su integración en la interpretación y aplicación de las normas: implicaciones de esta regulación y su correcta interpretación y aplicación.

Web

Del 12 al 15 de julio - Curso internacional de música moderna (pop, rock, blues, jazz…)

Formato y lugar: Online (Seu Universitària de la HYPERLINK "https://web.ua.es/es/seus/lanucia/sede-universitaria-de-la-nucia.html"Nucia). 2 créditos ECTS

Descripción: Formación técnica y teórica en pop, rock, blues, jazz, música latina, en las especialidades de guitarra eléctrica y bajo, piano y teclados, percusión, batería, canto moderno, viento e informática musical.

Web

Del 12 al 15 de julio - La Unión Europea ante las grandes crisis

Formato y lugar: Dual. Campus de San Vicente del Raspeig. 2 créditos ECTS

Descripción: Análisis de los desafíos más importantes a los que se enfrenta la Unión Europea: Brexit, crisis financiera y económica, crisis migratoria, lucha contra el cambio climático y crisis sanitaria provocada por la covid-19.

Web

Del 12 al 16 de julio - Comprendiendo el TDA-H

Formato y lugar: Online. Campus San Vicente del Raspeig. 3,2 créditos ECTS

Descripción: Jornadas teórico/prácticas para la mejor comprensión del trastorno, las dificultades que deben superar quienes lo padecen y cómo podemos ayudar en este proceso de superación.

Web

Del 12 al 16 de julio - Escriptura creativa

Formato y lugar: Presencial. Sede Universitaria de Elda. 2 créditos ECTS

Descripción: Curs introductori a les tècniques d’escriptura creativa, centrades en la narrativa de ficció encara que obertes a qualsevol tipus de textos en prosa.

Web

Del 12 al 19 de julio - Innovaciones en los entornos de enseñanza y aprendizaje con la inclusión de recursos tecnológicos

Formato y lugar: Online. (Campus de San Vicente del Raspeig). 3 créditos ECTS

Descripción: Nuevas formas de enseñar y aprender; herramientas de aprendizaje a través de recursos tecnológicos; propuestas didácticas para generar contenidos digitales y audiovisuales desde experiencias gamificadoras; inclusión de valores sobre el género a través de los recursos tecnológicos y experiencias gamificadoras.

Web

Del 13 al 15 de julio - Nuevos retos en el uso del español en el aula: corrección y norma

Lugar: Online (Campus San Vicente del Raspeig). 2 créditos ECTS

Descripción: Uso que hacemos los hablantes del español frente a la norma establecida por la RAE, para mejorar su empleo en el aula. Utilizar con perfección los mecanismos del discurso oral y del discurso escrito de la lengua española.

Web

Del 14 al 16 de julio - El antigitanismo en la sociedad del siglo XXI: retos y estrategias jurídicas para prevenirlo y combatirlo

Formato y lugar: Online (Campus San Vicente del Raspeig). 1,5 créditos ECTS

Descripción: Origen histórico y social del antigitanismo y sus principales formas de manifestación, estrategias legales de intervención en la prevención y lucha contra el antigitanismo en el ámbito europeo y nacional. Vías legales vigentes para la denuncia de los delitos de discriminación.

Web

Del 14 al 16 de julio - La Laguna Rosa de Torrevieja: potenciales aplicaciones de sus microorganismos

Formato y lugar: Presencial. Sede Universitaria de Torrevieja. 1,5 créditos ECTS

Descripción: Curso teórico-práctico de base Biotecnológica centrado en conocer la diversidad de microorganismos que viven en la Laguna Rosa de Torrevieja y ecosistemas similares, así como destacar la importancia que tienen los microorganismos extremófilos de estos ecosistemas en el medio natural.

Web

Del 15 al 16 de julio - Derecho y normativas en redes sociales y plataformas en línea

Formato y lugar: Dual. Sede Ilustre Colegio Provincial de la Abogacía de Alicante. 1,5 créditos ECTS

Descripción: Analizar problemas relacionados con los menores de edad, el uso de los datos de carácter personal, la regulación de los contratos relativos a viviendas de uso turístico y las garantías de los consumidores.

Web

15, 16, 22 y 23 de julio - Marketing y moda: preparación y difusión de tu evento

Formato y lugar: Presencial. Campus San Vicente del Raspeig. 2 créditos ECTS

Descripción: Curso práctico. Preparación de eventos relacionados con el mundo de la moda acciones de marketing adecuadas para garantizar el éxito en el lanzamiento y difusión del evento de moda.

Web

Del 19 al 22 de julio - Del Mediterráneo y el Atlántico: las Voces de las Escritoras Contemporáneas

Formato y lugar: Semipresencial. Sede Universitaria de Torrevieja. 2 créditos ECTS

Descripción: Revisión de la trayectoria literaria de las escritoras que, a caballo de los siglos XX y XXI, han dibujado una genealogía femenina en las literaturas de las dos bandas del Atlántico: latinoamericanas y mallorquinas.

Web

Del 19 al 22 de julio - Introducción al pensamiento computacional en las aulas de primaria

Formato y lugar: Online. Sede Universitaria de Torrevieja. 2 créditos ECTS

Descripción: Herramientas de programación, robótica e inteligencia artificial usadas para iniciar a los niños y niñas en edad escolar al mundo del pensamiento computacional.

Web

Del 19 al 21 de julio - La evaluación del riesgo en violencia de género

Formato y lugar: Online (Campus San Vicente del Raspeig). 1,5 créditos ECTS

Descripción: Herramientas de evaluación del riesgo en el contexto policial y forense. Protocolos de actuación en España y otros como el latinoamericano, extrayendo lo mejor de cada uno de ellos.

Web

Del 19 al 23 de julio - Big Data: fundamentos tecnológicos y aplicaciones prácticas

Formato y lugar: Online (Campus San Vicente del Raspeig). 2 créditos ECTS

Descripción: Big Data y sus aplicaciones prácticas. Técnicas de almacenamiento y procesamiento utilizadas para el trabajo con datos masivos. Talleres de naturaleza teórico-práctica.

Web

3 y 4 de septiembre - L’autoaprenentatge com a recurs per al professorat de valencià II

Formato y lugar: Semipresencial Seu Universitària de la Vila Joiosa. 2 créditos ECTS

Descripción: Donar a conéixer a professors o futurs professors de valencià i a estudiants de Filologia, Magisteri o Traducció i Interpretació diversos recursos, mètodes i estratègies que podran usar perquè el seu futur alumnat adquirisca els coneixements bàsics de valencià.

Web

Del 6 al 10 de septiembre - Organoléptica del vino en función de su origen y elaboración

Formato y lugar: Presencial. Campus San Vicente del Raspeig. 2 créditos ECTS.

Descripción: Reconocimiento organoléptico en un vino de los caracteres identitarios que cada proceso desde su origen. Denominaciones de Origen, Vinos de Pago,vinos acogidos a la D.O.P. Alicante.

Web

Del 21 al 30 de septiembre - I am speaking. Oratoria en inglés y en español para futuras líderes

Formato y lugar: Dual (Campus San Vicente del Raspeig). 1,5 créditos ECTS

Descripción: Elevar el nivel de comunicación profesional diaria: presentaciones académicas, networking, entrevistas de trabajo y reuniones, tanto online como offline. Mejorar las competencias comunicativas en otro idioma.

Web

17,18, 24 y 25 de septiembre - Oncología: tratamiento y atención humanizada al paciente

Formato y lugar: Presencial. Seu Universitària de Cocentaina. 2 créditos ECTS

Descripción: La asistencia humanizada. Herramientas necesarias en la humanización. Comunicación afectiva y efectiva. Estrés en la práctica profesional. Emociones positivas. Resiliencia.