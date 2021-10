Comer pescado mejora la vista

"Podría ser interesante considerar el aumento de la ingesta de pescado para mantener la salud visual". Es la reflexión de la investigadora de la Universidad de Alicante, María José Ruiz-Pastor, que ha recibido una medalla de oro por su trabajo relacionado con el papel de los ácidos grasos en el transcurso de enfermedades degenerativas de la retina.

La joven predoctoral del grupo NEUROVIS, Neurobiología del sistema visual y terapia de enfermedades neurodegenerativas, ha sido elegida una de los "Best Young Investigator" en el congreso internacional que organiza anualmente la European Association for Vision and Eye Research (EVER), Asociación Europea para la Investigación de la Visión y los Ojos.

"Los ácidos grasos que forman parte de los lípidos y componen la grasa, son indispensables para la fisiología de la retina-explica-. Componen las membranas celulares y participan en rutas de supervivencia e inflamación. Por tanto, alteraciones en los ácidos grasos pueden afectar negativamente a las células retinianas", señala.

Esta conclusión enlaza con el hecho de que "el DHA es quizás el ácido graso más importante para el mantenimiento del tejido nervioso, ya que es un neuroprotector. Se encuentra fundamentalmente en los alimentos de origen marino, como el pescado, los crustáceos o las algas" y por ello la investigadora sostiene la conveniencia de comer pescado, porque el ácido graso está reducido en la retina cuando existe una patología.

NEUROVIS trabaja actualmente en la localización del transportador de DHA en la retina y parte de sus avances, se han publicado en la revista científica Experimental Eye Research.

Ratones

Bajo la supervisión del catedrático de la UA y director del grupo NEUROVIS, Nicolás Cuenca, y del catedrático de la UA Pedro Lax, Ruiz-Pastor ha combinado diferentes técnicas para estudiar el papel de los ácidos grasos en la neurodegeneración, usando un modelo animal de retinosis pigmentaria, enfermedad ocular crónica de origen genético y de carácter degenerativo.

El grupo de investigación de la UA se centra en la caracterización de enfermedades degenerativas de la retina y en el diseño y ensayo de estrategias terapéuticas en modelos animales.

En concreto, María José Ruiz-Pastor y su compañera Oksana Kutsyr han encontrado que hay ácidos grasos específicos, como el DHA, que disminuyen en el transcurso de la degeneración y, por tanto, pueden contribuir a empeorar la inflamación e, incluso, la muerte celular en la retina. En su estudio, el ácido graso omega-3 DHA se reduce drásticamente en la retina de los ratones con retinosis pigmentaria.

La European Association for Vision and Eye Researc, EVER, es la principal asociación de investigación oftalmológica de Europa que abarca todos los ámbitos de la oftalmología y las ciencias visuales.

En la actualidad cuenta con más de 850 miembros procedentes de 48 países de todo el mundo y representados por más de un decena de secciones científicas que abarcan desde la epidemiología hasta la óptica, desde la córnea hasta la retina, y desde la inmunología hasta la genética.

Una de las principales actividades de EVER es la organización anual del congreso de investigación “EVER Festival”, donde cada año se eligen 11 "Best Young Investigator" para destacar sus contribuciones en este ámbito científico.