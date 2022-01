La revista científica de la UA sobre enseñanza digital sitúa sus trabajos en el top mundial

El ranking anual de los diez mejores artículos a escala mundial en acceso abierto sobre Educación online incluye este año dos trabajos publicados por la revista que científica que edita la UA y dirigen la profesora Rosabel Roig-Vila, catedrática del departamento de Didáctica General y Didácticas Específicas de la UA, y el profesor Santiago Mengual, de la Universitat de València.

La prestigiosa clasificación del National Institute for Digital Learning (NIDL), de la Dublin City University, en su sexta edición, incluye los trabajos editados por la UA en Journal of New Approaches in Educational Research (NAER).

Las investigaciones posicionadas entre las diez mejores del 2021 son “There is no ‘virtual learning’: The materiality of digital education”, de Lesley Gourlay, clasificado en segunda posición, y “Assembling new toolboxes of methods and theories for innovative critical research on educational technology”, de Linda Castañeda y Ben Williamson, en cuarta posición.

La revista que edita el cmapus es la única internacional que ha conseguido gozar del mérito y honor de ver hasta dos de sus artículos de 2021 incluidos en este selectivo club de los diez mejores del año de NIDL.

Mérito

Que un solo artículo de una revista sea seleccionado ya es tarea ímproba, explica Rosabel Roig-Vila, máxime si se tiene en cuenta la cantidad de artículos e investigaciones que se publican al año sobre un tema tan candente como la educación online.

La catedrática añade que, además, «en 2021 ha habido mucha más competencia a causa de la emergencia pandémica, que ha disparado la atención a esta materia por parte los investigadores y las instituciones de máximo nivel y a escala mundial».

Roig-Vila indica que el hecho de que una revista de la UA cuente con dos de los diez artículos publicados en 2021 como mejores del año "debe ser celebrado como un verdadero triunfo del buen hacer de su dirección y comités editoriales. La estructura editorial de NAER ha conseguido muy altas indexaciones que hace ya una década acreditan su compromiso por la excelencia y el hecho de ser un verdadero polo atractor de investigación excelente a escala world wide».

Prueba de esta atracción de investigación puntera de especialistas internacionales es el artículo seleccionado en segunda posición del ranking, que está firmado Lesley Gourlay, catedrática del University College of London, una institución que ocupa la posición 17ª en el ranking de Shanghai de las 800 mejores universidades del mundo.

Del mismo modo se prueba con el artículo que ocupa la 4ª posición, firmado por los profesores Castañeda y Williamson, de las universidades de Murcia y la University of Edinburgh, respectivamente, que ocupan en el ranking de universidades de Shanghai el puesto 701-800 y el 38, también respectivamente.

Prestigio

El NIDL es un centro líder mundial a la vanguardia de la excelencia y la transformación de la educación digital, la investigación y la innovación en modelos contemporáneos de enseñanza y aprendizaje que ayudan a transformar vidas y sociedades.

Y la revista NAER fue creada en 2012 desde el grupo de investigación GIDU-EDUTIC/IN de la UA con el compromiso por la excelencia, la internacionalización, la interdisciplinariedad y la investigación cooperativa.

Su finalidad es fomentar la investigación, el desarrollo de la innovación y la transferencia del conocimiento científico en el ámbito educativo de las Ciencias de la Educación.

A la publicación se puede acceder porque se edita en el sistema Open Journal System (OJS), perteneciente a la Universidad de Harward, que permite el acceso abierto de la revista.

Según el índice Scopus CiteScore, NAER se posiciona como la tercera revista más relevante de Educación en España e Iberoamérica, y la 284 más relevante del mundo en Educación, sobre el total aproximado de las 1.543 mejores revistas del mundo indexadas en CiteScore.