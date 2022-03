Mar Pastor: "Los valores que representa el premio Igualdad de la UA son mi guía"

"Es una gran alegría recibir este premio, lo reconozco, y lo es doblemente, primero por lo que visualiza, por los valores que representa que son mi guía. y porque me lo concede la que considero mi universidad".

La responsable de la Unidad de Valoración Forense Integral de Violencia sobre la Mujer del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Alicante, Mar Pastor Bravo, ha recibido este martes de manos de la rectora de la Universidad de Alicante, Amparo Navarro, el Premio Igualdad UA 2022.

El propio Consejo de Gobierno que validó por unanimidad el galardón señala que "Mar Pastor ha impulsado diferentes proyectos y protocolos que pretenden, tanto visibilizar y sensibilizar sobre la violencia de género, como promover una respuesta judicial eficaz ante la misma, facilitando la llamada ‘perspectiva de género’".

La vicerrectora de Igualdad por su parte, Eva Espinar también destaca que Pastor "ha sido la responsable de un grupo de trabajo que ha elaborado el ‘Protocolo médico forense de valoración urgente del riesgo de violencia de género’, que ha facilitado el acceso de médicos forenses al sistema VioGén".

Y que desde el citado organismo asesor, "Pastor ha formado parte del grupo de trabajo que ha elaborado en 2021 el ‘Protocolo de actuación médico-forense ante la violencia sexual en los IMLCF’, con el que se pretende ofrecer un examen forense precoz, de calidad y estandarizado que minimice el trauma de la víctima y aumente las posibilidades de investigación para facilitar el esclarecimiento de los hechos”.

La premiada señaló a este diario que se formó como médica e imparte docencia en la propia Universidad que ahora le ha premiado su trayectoria, integrada en el Departamento de Psicología de la Salud de la UA, "y es una alegría que sea mi universidad quien me lo otorga", recalca.

Añade a un tiempo que no cree merecerlo más que otras personas y que simplemente, "han considerado oportuno que se me conceda. Lo he ido asimilando a lo largo de la semana porque no lo esperaba", afirma.

Tampoco cree tampoco haber hecho "nada notorio. Me dedico a mi trabajo lo mejor posible y estoy muy implicada en formar protocolos, más tiempo del que corresponde a mi horario de trabajo. Creo que hay mucha gente así", concluye.