La Universitat Permanent de la Universitat d’Alacant (UPUA) va celebrar la setmana passada l’acte de cloenda del curs acadèmic 2021-22 amb una cerimònia que va tindre lloc a la sala d’actes de l’Aulari II i en la qual el doctor Carlos Sanjuan, uròleg jubilat, va actuar com a padrí de la promoció del Diploma Sènior de la Universitat Permanent i que va estar presidida pel vicerector d’Estudis, Qualitat i Llengües, Francisco Torres, i Maria Amparo Aleson Carbonell, directora de la UPUA.

Durant la cerimònia, els 29 nous graduats han recollit el diploma que els acredita haver completat la seua formació en el pla d’estudis del Programa Diploma Sènior de la Universitat Permanent. En aquest curs acadèmic s’han matriculat 1.149 estudiants en més de setanta assignatures emmarcades en diverses àrees de coneixement (Arts i Humanitats, Ciències Experimentals, Informàtica, Salut i Acció Social o Ciències Socials i Jurídiques). Aquests estudis dirigits a persones de més de cinquanta anys, per als quals no s’exigeix una titulació prèvia, s’han complementat durant aquest curs amb activitats extracurriculars i culturals com el grup de teatre, els grups de conversa, les aules literàries, el club Peripatètics, el grup Vers a Vers, el nou club de lectura Parlem de Llibres, o la iniciativa Gastrobades, dirigida a conèixer el nostre entorn i les localitats valencianoparlants.

El vicerector Francisco Torres assenyala que «la Universitat Permanent és el més semblant al Viatge a Ítaca de Kavafis, amb un camí llarg, ple d’aventures i ple de coneixement», en el qual «el viatge és el que importa i no tant la destinació». En aquest viatge, Torres destaca que «a les aules de la UPUA, l’aprenentatge és omnidireccional hi es multiplica a través de les aportacions de l’alumnat; ací, el concepte de classe magistral es dilueix i és on la participació mostra tot el seu potencial a través de les aportacions i l’esperit crític a les aules».

Francisco Torres també recorda que la UPUA i el seu alumnat «es va saber adaptar durant la pandèmia a les noves tecnologies i mantenir l’oferta de manera telemàtica», i ha manifestat que espera «recuperar l’oferta de cursos i matrícules prepandèmia d’ací a poc».

El doctor Carlos Sanjuan, uròleg jubilat que va actuar com a padrí de la promoció 2021-22 del Diploma Sènior de la Universitat Permanent, ha sigut l’impulsor de la campanya en pro d’una millor atenció de la banca cap a les necessitats de les persones grans a través de la campanya, «Soc major, però no soc idiota», en què va recollir més de 600.000 signatures per a aconseguir un tracte més personalitzat i adequat dels bancs per a les persones més vulnerables. Durant la cloenda ha impartit la conferència titulada «Los derechos de los mayores frente a los nuevos retos».

La directora de la Universitat Permanent de la Universitat d’Alacant, Maria Amparo Aleson Carbonell, apunta que «han sigut dos anys molt durs per la pandèmia» i destaca que «a poc a poc hem recuperat bona part de la normalitat».

Aleson Carbonell assenyala que «la UPUA ha renovat el compromís pel voluntariat i l’acció social, de manera que ha reprès els projectes de l’alumnat com el Club Euconet, de suport a les noves tecnologies, l’Observatori de Majors i Mitjans de Comunicació, el programa APAE, de suport i tutorització escolar a menors amb famílies en perill d’exclusió, o MentorsUPUA, el programa de mentoria a empreses emergents del parc científic. A més, també s’han posat en marxa noves iniciatives com el Club Heim, per a la difusió i el disseny de rutes de patrimoni o el programa NOVA, d’ensenyament d’espanyol a immigrants», en el marc del qual s’ha desenvolupat un programa específic d’ensenyament d’espanyol per a ucraïnesos.